ZBOG MILIJARDERA ZA KOG SE UDALA MORALA DA NOSI HIDžAB: Rodila sina, pa se iste godine razvela i uzela mu 200 miliona dolara

U braku sa katarskim milijarderom Visamom al Manom, Dženet Džekson je rodila sina u 50. godini i nakon razvoda dobila ukupno 200 miliona dolara.

Nova serija fotografija na Instagramu čuvene pevačice ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti i pokrenula lavinu komentara, svega nekoliko dana nakon što je jednom slikom oduševila pratioce, među kojima se oglasila i poznata manekenka Naomi Kembel.

Dženet Džekson na ovim objavama izgleda izuzetno sveže i mladoliko, međutim, postavlja se pitanje koliko su te fotografije zaista realne. Iako muzička zvezda i bez filtera pleni lepotom, što potvrđuju njene fotografije nastale uživo sa javnih događaja, uočljiva je jasna razlika u odnosu na sadržaj koji sama plasira na društvenim mrežama.

Poređenje njenih slika sa dodele BET nagrada iz marta sa onima koje je sama objavila sa istog manifestacije jasno ukazuje na upotrebu digitalne obrade. Pritisak savršenog izgleda na mrežama izuzetno je velik, ali ličnosti njenog ranga imaju ogromnu odgovornost prema publici, jer plasiranje retuširanih izdanja stvara nerealne standarde kod mnogih žena.

Poslovni uspesi

Uprkos kritikama na račun obrade fotografija, Dženet Džekson iza sebe ima izuzetno uspešan period na poslovnom planu. Nakon što je privela kraju veliku dvogodišnju turneju "Together Again", tokom leta je održala seriju koncerata u Japanu i nastupila na manifestaciji u okviru trke Formule 1 u Singapuru.

Poseban spektakl zakazan je u Floridi povodom četiri decenije od objavljivanja njenog čuvenog albuma "Control". Taj nastup biće snimljen pod rediteljskom palicom Leslija Smola kao deo filmskog ostvarenja "Janet Jackson: Control 40 - The Airtab Music Movie", namenjenog bioskopima i striming platformama.

Pored toga što se nagađa o izlasku njenog novog albuma "Black Diamond", Dženet je ove godine zabeležila i važne momente na crvenom tepihu. NJen album "Rhythm Nation 1814" zvanično je uvršten u Kuću slavnih na svečanosti "Grammy Hall of Fame Gala", dok je na BET dodeli nagrada uručila priznanje pevačici Tejani Tejlor.

S druge strane, odlučila je da se njeno ime ne pominje u biografskom ostvarenju o njenom bratu Majklu Džeksonu, što su producenti i porodica u potpunosti uvažili.

Brak sa milijarderom i milionski razvod

Tokom bogate karijere u kojoj je prodala više od sto miliona nosača zvuka i ponela titulu ikone MTV-ja, Dženet je ostavila neizbrisiv trag u muzici, postavši i prva žena nominovana za najboljeg muzičkog producenta na dodeli nagrada Gremi. Na vrhuncuuspeha napravila je pauzu radi porodičnog života. Katarskog milijardera Visama al Manu upoznala je 2006. godine, a vezu su započeli četiri godine kasnije.

Venčali su se 2012. godine, a njihov brak privukao je veliku pažnju zbog specifičnog predbračnog ugovora. Prema odredbama tog ugovora, pevačici je sledovalo sto miliona dolara ukoliko brak potraje najmanje pet godina, kao i dodatnih sto miliona ukoliko u tom periodu rodi sina. U 50. godini života, Dženet je 2017. rodila sina Ajsu, čime su ispunjeni uslovi iz ugovora, a nakon razvoda iste godine zbog kulturoloških razlika, isplaćeno joj je ukupno 200 miliona dolara.

Tokom braka nosila je hidžab i nagađalo se da je prešla u islam, ali je nakon raskinuta sa katarskim bogatašem skinula maramu, ističući da neizmerno uživa u ulozi majke:

"Biti mama je najlepša stvar. Volim svaki minut majčinstva", izjavila je Dženet.

Turbulencije u ranim brakovima

Pevačica iza sebe ima tri braka, a prvi put je stala na ludi kamen sa samo 18 godina, kada se udala za soul pevača Džejmsa Debardža. Ta zajednica potrajala je svega osam meseci i bila je praćena brojnim skandalima. Debardž se borio sa teškom zavisnošću od narkotika i često je nestajao, pa i tokom same prve bračne noći, zbog čega ga je Dženet tražila po ulicama.

"U to vreme sam snimala TV seriju 'Fame' (Slava), kasnila sam na posao i tako remetila raspored snimanja. Nisam bila neodgovorna. Samo sam smatrala da sam Džejmsu potrebnija nego seriji. Producenti su me zvali na razgovor nekoliko puta. Nisam sigurna da su me mnogo voleli", ispričala je pevačica.

Nakon ovog teškog perioda, Dženet je kasnije stupila u brak i sa plesačem Reneom Elizondom Mlađim.

(Kurir)

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