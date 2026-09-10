ŽENA OTKRILA KAKO JOJ ORHIDEJA CVETA VEĆ 12 GODINA: Pogledajte u čemu je njena tajna

Ako se pitate kako da orhideja cveta godinama, odgovor se krije u nekoliko jednostavnih pravila nege.

Orhideja ume da ulepša svaki stan, ali nije uvek lako postići da dugo i redovno cveta. Ako se pitate kako da orhideja cveta godinama, odgovor se krije u nekoliko jednostavnih pravila nege koja mogu napraviti veliku razliku.

Kako da orhideja cveta godinama

U grupi „Saveti i trikovi za orhideje“ na Fejsbuku ljubitelji ovog cveća razmenili su svoja iskustva i savete o tome kako neguju svoje biljke.

Jedno od pitanja koje se najčešće postavlja jeste koliko često treba zalivati orhideju. Saveti se razlikuju, ali oko jednog se ljubitelji uglavnom slažu: previše vode može da napravi više štete nego koristi.

Neki članovi grupe preporučuju da se orhideja potopi u vodu jednom nedeljno i ostavi tako pet do deset minuta. Nakon toga biljku treba dobro ocediti kako se voda ne bi zadržavala oko korena.

Drugi savetuju zalivanje na svakih sedam do deset dana, uz praćenje stanja korena i supstrata. Važno je da saksija ima dobru drenažu, jer višak vode može dovesti do truljenja korena.

Kora drveta može pomoći da orhideja bolje raste

Osim pravilnog zalivanja, važan je i supstrat u kom orhideja raste. Ljubitelji ovog cveća često koriste specijalizovani supstrat na bazi kore drveta, koji omogućava korenu da ima dovoljno vazduha.

Presađivanje je takođe deo nege, naročito kada se supstrat raspadne ili više ne obezbeđuje dovoljno prostora i vazduha korenu. Najčešće se obavlja nakon cvetanja, kada biljka završi svoj ciklus.

Važno je i gde se orhideja nalazi. Ako stoji na prozoru iznad radijatora, topao i suv vazduh može uticati na njeno stanje, pa se potrebe biljke menjaju tokom godine.

Zato nije dobro slepo pratiti kalendar zalivanja. Mnogo je korisnije proveriti stanje supstrata i korena i tek onda proceniti da li je biljci voda zaista potrebna.

Njena orhideja ima 12 godina

Jedna od članica grupe podelila je iskustvo koje je privuklo pažnju ostalih.

„Svake nedelje ih namačem pet do deset minuta. Moja najstarija orhideja ima 12 godina, dobro napreduje i uvek cveta“, napisala je.

Drugi korisnik je dodao:

„Nikada nisam uspeo da nateram svoje orhideje da ponovo procvetaju dok nisam počeo da ih zalivam jednom nedeljno.“

Treća žena je napisala da su njene orhideje stare nekoliko godina i da su veoma zdrave. Kako je objasnila, potopi ih u vodu i ostavi da je upijaju dok koren ne postane zelen.

Ipak, ne postoji jedno pravilo koje odgovara baš svakoj orhideji. Učestalost zalivanja zavisi od temperature, vlažnosti vazduha, vrste supstrata, veličine saksije i samog stanja biljke.

Ako želite da vaša orhideja ponovo procveta, počnite od osnova: umereno zalivanje, dobra drenaža, odgovarajući supstrat i dovoljno svetlosti mogu napraviti veliku razliku.

(Krstarica)

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