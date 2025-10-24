OTKRIVEN PRAVI RAZLOG UBISTVA DŽONA LENONA: Ubica legendarnog muzičara progovorio posle 45 godina

Mark Dejvid Čapman ubio je legendarnog muzičara 1980. godine, a sada mu je po 14 put odbijen zahtev za uslovni otpust

Kako se približava 45. godišnjica ubistva Džona Lenona, Mark Dejvid Čapman, čovek koji je 1980. godine ubio bivšeg člana Bitlsa ponovo je dospeo u žižu javnosti.

Ovo puta zbog toga što je objavljen transkript njegovog najnovijeg saslušanja pred komisijom za uslovni otpust.

Sedamdesetogodišnji Čepmen u izjavama je priznao da je zločin počinio "da bi postao neko", što je izazvalo ogorčenje i tugu među Lenonovim obožavaocima širom sveta.

– Ovo sam uradio zbog sebe i samo zbog sebe, nažalost, sve zbog njegove popularnosti. Moj zločin je bio čin sebičluka – rekao je Čapman, prema dokumentima koje je objavio NJujork Post.

Dana 8. decembra 1980. godine, Čapman je ispalio četiri metka u Lenonova leđa ispred zgrade Dakota na gornjoj zapadnoj strani Menhetna, gde je muzičar živeo sa Joko Ono. Istog jutra, Čapman je prišao Lenonu i zatražio mu autogram na ploči njegovog tada novog albuma Dupla fantazija.

Ponovo odbijen zahtev za uslovni otpust

Nakon ubistva, Čapman je ostao na mestu zločina i čitao roman Lovac u raži (The Catcher in the Rye), knjigu koja je, prema njegovim rečima, uticala na njegovu opsesiju likom Holdena Kolfilda i navela ga da Lenona doživi kao "lažnjaka".

Iako je na saslušanju izjavio da se "kaje zbog nanete patnje", zatvorske vlasti su zaključile da kod njega i dalje nema "iskrenog pokajanja ni istinske empatije". Zbog toga mu je zahtev za uslovni otpust odbijen po četrnaesti put.

Podsetimo, Mark Dejvid Čapman izdržava kaznu od 20 godina do doživotnog zatvora u kazneno-popravnom zavodu Grin Hejve u saveznoj državi NJujork. NJegova sledeća prilika da zatraži uslovni otpust biće 2027. godine.

