KAKO PRAVILO 70–20–10 UBLAŽAVA PRAZNIČNI STRES: Psiholozi ga obožavaju

Ovo doba godine nosi i lepotu i težinu.

Može izvući naše najbolje osobine - velikodušnost, zahvalnost, toplinu, ali nam sa druge strane i dodaje pritisak koji nas navodi na to da razmišljamo gde smo sada u odnosu na prošlu godinu ili jednostavno "juče".

Jedan psihološki okvir može da nam pomgone da se na pravi način nosimo sa teškim emocijama, a u pitanju je model razvoja 70-20-10. Prvobitno korišćen u psihologiji liderstva, objašnjava kako ljudi rastu - ne u teoriji, već u stvarnom životu.

70%: Iskustva iz stvarnog života (teški trenuci koje nismo birali)

Smatra se da 70% rasta dolazi od izazovnih iskustava – onih koja nas guraju van naših zona udobnosti. Praznici pružaju ove trenutke sa iznenađujućom preciznošću, piše Psychology today. Preoštri komentari, neslaganja u vezi sa očekivanjima, preopterećenost pokušajem da se svima udovolji...

Psiholozi ovo nazivaju orijentacijom za učenje – posmatranje izazova kao prilika za rast, a ne kao pretnju koju treba izbegavati. To ne olakšava trenutak, ali menja način na koji mu pridajemo značenje.

20%: LJudi koji nam pomažu da razumemo stvari

Još 20% rasta dolazi iz odnosa – razgovora koji nam pomažu da obradimo svoja iskustva. Za neke ljude, to je supružnik ili partner. Za druge, terapeut, prijatelj ili brat/sestra. Oni pretvaraju napetost u uvid. Bez njih, trenutak ostaje samo trenutak. Sa njima, trenutak postaje značajan.

10%: Alati koje donosimo sa sobom

Poslednjih 10% razvoja dolazi od formalnog učenja – članaka koje čitamo, koncepata koje proučavamo, okvira koje nosimo sa sobom, veština koje smo vežbali u mirnijim mesecima... Ovi alati se retko savršeno pojavljuju u trenutku, a kasnije nam pomažu da razmišljamo sa više jasnoće.

