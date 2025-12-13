Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KAKO PRAVILO 70–20–10 UBLAŽAVA PRAZNIČNI STRES: Psiholozi ga obožavaju

Ovo doba godine nosi i lepotu i težinu.

1765626845_shutterstock_2225722563.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Može izvući naše najbolje osobine - velikodušnost, zahvalnost, toplinu, ali nam sa druge strane i dodaje pritisak koji nas navodi na to da razmišljamo gde smo sada u odnosu na prošlu godinu ili jednostavno "juče". 

Jedan psihološki okvir može da nam pomgone da se na pravi način nosimo sa teškim emocijama, a u pitanju je model razvoja 70-20-10. Prvobitno korišćen u psihologiji liderstva, objašnjava kako ljudi rastu - ne u teoriji, već u stvarnom životu.

70%: Iskustva iz stvarnog života (teški trenuci koje nismo birali)

Smatra se da 70% rasta dolazi od izazovnih iskustava – onih koja nas guraju van naših zona udobnosti. Praznici pružaju ove trenutke sa iznenađujućom preciznošću, piše Psychology today. Preoštri komentari, neslaganja u vezi sa očekivanjima, preopterećenost pokušajem da se svima udovolji...

Psiholozi ovo nazivaju orijentacijom za učenje – posmatranje izazova kao prilika za rast, a ne kao pretnju koju treba izbegavati. To ne olakšava trenutak, ali menja način na koji mu pridajemo značenje.

20%: LJudi koji nam pomažu da razumemo stvari

Još 20% rasta dolazi iz odnosa – razgovora koji nam pomažu da obradimo svoja iskustva. Za neke ljude, to je supružnik ili partner. Za druge, terapeut, prijatelj ili brat/sestra. Oni pretvaraju napetost u uvid. Bez njih, trenutak ostaje samo trenutak. Sa njima, trenutak postaje značajan.

10%: Alati koje donosimo sa sobom

Poslednjih 10% razvoja dolazi od formalnog učenja – članaka koje čitamo, koncepata koje proučavamo, okvira koje nosimo sa sobom, veština koje smo vežbali u mirnijim mesecima... Ovi alati se retko savršeno pojavljuju u trenutku, a kasnije nam pomažu da razmišljamo sa više jasnoće.
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas