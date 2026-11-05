KOJI MESEC JE NAJPOPULARNIJI ZA PROSIDBE? Kada su najveće šanse da se čuje to čuveno pitanje

Statistički gledano, postoji jedno određeno doba godine kada se čuveno pitanje postavlja češće nego inače.

Smatra se da se nešto manje od polovine parova veri tokom ovog perioda, piše Brides.

- Sezona veridbi se odnosi na doba godine kada se više parova veri nego u bilo koje drugo vreme tokom godine - objašnjava Kia Mari, planer venčanja za Brides.

- To je period ispunjen ljubavlju, slavljem i lepim uspomenama, dok parovi čine sledeći veliki korak na svom zajedničkom putovanju.

Kada je sezona veridbi?

Sezona veridbi traje otprilike tri meseca, od kraja novembra do početka februara, tako da se smatra da nam sledi najpopularnije doba godine za prosidbu.

- Parovi često žele da podele svoje uzbudljive vesti sa porodicom, prijateljima i voljenima, a to je najlakše uraditi oko praznika - objašnjava organizator venčanja.

Ovo doba godine takođe nudi obie romantičnog ambijenta za predloge.

- Praznična atmosfera, kombinovana sa posebnim trenucima, poput Božića, Nove godine i Dana zaljubljenih, inspiriše mnoge da postavljaju pitanje dok su okruženi onima koje vole.

Najpopularniji mesec za prosidbu

Iako čuveno pitanje možete da postavite u bilo kom periodu godine, jedan mesec se izdvaja kao najpopularniji mesec za prosidbu.

- Decembar je daleko najpopularniji mesec za veridbe - kaže Mari za Brides.

Prema istraživanju preko 11 procenata veridbi se dešava tokom poslednjeg dana u godini (što je koncentrisaniji procenat nego bilo koje drugo vreme). Studija je takođe istakla popularnost zimskog putovanja za romantičnu prosidbu.