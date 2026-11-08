ŠTA ZNAČI AKO JE SUNČANO NA MITROVDAN? Dan za koji se vezuju brojna verovanja

Kako se u narodu tumačilo vreme na današnji praznik, Mitrovdan?

Mitrovdan, koji se obeležava 8. novembra, u narodu je oduvek bio važan i zbog verovanja da vremenske prilike na ovaj dan mogu da nagoveste kakva nas zima očekuje. Stariji su pažljivo posmatrali da li pada sneg, da li je jutro mrazovito ili je dan sunčan, jer se verovalo da svaki od ovih znakova nosi posebnu poruku o predstojećim mesecima.

Prema narodnom predanju, ovako nam veliki pravoslavni praznik otkriva kakva je zima pred nama:

Ako na Mitrovdan padne sneg, verovalo se da će se zadržati sve do aprila.

Ako je dan vedar i sunčan, narod je očekivao hladnu i oštru zimu.

Ako je oblačno, verovalo se da predstoji toplija zima.

Ako je jutro mrazovito, smatralo se da će zima biti hladna.

Na današnji dan, u domovima gde se ne ide na slavu, domaćice i same spremaju malo svečaniji ručak, jer je u pitanju veliki praznik, a teški poslovi se izbegavaju.

(Lepa i srećna)