KADA POČINJE BOŽIĆNI POST 2026. GODINE: Detaljni vodič po nedeljama

Božićni post 2026. godine počinje u subotu, 28. novembra, i traje 40 dana, zaključno sa Badnjim danom, u sredu, 6. januara 2027.

Vernici Srpske pravoslavne crkve ovim postom pripremaju se za Božić, koji se proslavlja u četvrtak, 7. januara 2027. godine.

Tokom celog Božićnog posta ne jedu se meso, mleko, mlečni proizvodi i jaja, dok upotreba ulja i ribe zavisi od dana i praznika. Post na vodi podrazumeva posnu hranu pripremljenu bez dodatog ulja. Kada je dozvoljena riba, ostale mrsne namirnice i dalje su isključene iz ishrane.

Pravila se ne mogu svesti samo na ponavljanje istog jelovnika svake sedmice, jer praznici donose posebna razrešenja. "Opšti tipik" patrijarha Pavla kao osnovni obrazac navodi ponedeljak, sredu i petak bez ulja i vina, utorak i četvrtak sa uljem i vinom, a subotu i nedelju sa ribom. U crkvenim poukama za vernike postoji i blaži obrazac, koji dopušta ulje ponedeljkom.

Početak Božinog posta: 28. i 29. novembar

Božićni post ove godine počinje tokom vikenda. U subotu, 28. novembra, i u nedelju, 29. novembra, dozvoljena je riba.

Od 30. novembra do 6. decembra

U ponedeljak, 30. novembra, i sredu, 2. decembra, prema crkvenom kalendaru posti se na vodi. Utorak, 1. decembar, i četvrtak, 3. decembar, dani su na ulju. Za Vavedenje Presvete Bogorodice, u petak, 4. decembra, dozvoljena je riba, iako praznik pada u petak. Razrešenje na ribu predviđeno je i za subotu i nedelju, 5. i 6. decembar.

Od 7. do 13. decembra

Ponedeljak, 7. decembar, utorak, 8. decembar, i četvrtak, 10. decembar, označeni su kao dani na ulju. U sredu, 9. decembra, na Svetog Alimpija Stolpnika, i u petak, 11. decembra, predviđen je post na vodi. Riba je dozvoljena tokom vikenda, 12. i 13. decembra.

Od 14. do 20. decembra

Na vodi se posti u ponedeljak, 14. decembra, i sredu, 16. decembra, a na ulju u utorak, 15. decembra, i četvrtak, 17. decembra. Za petak, 18. decembar, kada se obeležava Sveti Sava Osvećeni, kalendar predviđa ribu. Riba je dozvoljena i na Nikoljdan, u subotu, 19. decembra, kao i u nedelju, 20. decembra.

Od 21. do 27. decembra

U ponedeljak, 21. decembra, posti se na vodi. Utorak, 22. decembar, kada se obeležava Začeće Svete Ane, i sreda, 23. decembar, na Svetog Jovana, despota srpskog, dani su sa razrešenjem na ulje i vino. Na ulju se posti i u četvrtak, 24. decembra, kao i u petak, 25. decembra, na Svetog Spiridona. U subotu i nedelju, 26. i 27. decembra, dozvoljena je riba.

Od 28. decembra do 3. januara

U završnom delu posta više nema razrešenja na ribu. Ponedeljak, 28. decembar, posti se na vodi, dok su utorak, 29. decembar, sreda, 30. decembar, i četvrtak, 31. decembar, u kalendaru označeni kao dani na ulju. Građanska Nova godina ne prekida post: u petak, 1. januara 2027, posti se na vodi. U subotu i nedelju, 2. i 3. januara, dozvoljeno je ulje, ali ne i riba.

Poslednji dani: od 4. do 6. januara

U ponedeljak, 4. januara 2027, predviđen je post na vodi, a u utorak, 5. januara, na ulju. Badnji dan, u sredu, 6. januara, posti se na vodi. Božić se proslavlja narednog dana, u četvrtak, 7. januara, kada prestaje uzdržavanje od mrsne hrane.

Pored uzdržavanja u ishrani, Božićni post podrazumeva molitvu, pokajanje i brigu za druge. Način posta prilagođava se uzrastu, zdravlju i životnim okolnostima, uz savet i blagoslov sveštenika, posebno kada su u pitanju deca, trudnice, stariji i bolesni.

(Blic Žena)