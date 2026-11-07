SUTRA JE MITROVDAN: Crveno je slovo, a ovo su narodvna verovanja uoči velikog praznika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave Mitrovdan.

Mitrovdan je pravoslavni praznik posvećen Dimitriju Solunskom, antičkom zapovedniku Soluna, koji je stradao zbog širenja hrišćanstva. Veliki broj pravoslavnih vernika sutra slavi Mitrovdan kao krsnu slavu.

Praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, obeležen je u crkvenom kalendaru crvenim slovom. Mitrovdan je nepokretni ili stajaći praznik, što znači da je uvek istog datuma, odnosno 8. novembra po gregorijanskom (novom) ili 26. oktobra po julijanskom kalendaru.

Ovaj dan je legendaran i po tome što su se hajduci tada rastajali da bi negde prezimili zimu i ponovo se sastali o Đurđevu danu sledeće godine.

Narodna verovanja uoči Mitrovdana

Postoji verovanje da uoči Mitrovdana moraju da budu završeni svi veliki poslovi, naročito veliki radovi na polju i druge stvari koje se rade napolju, ali i da ovo nije praznik kada se primaju gosti. Kako nalažu narodni običaji, uoči Mitrovdana treba da je svako kod svoje kuće, jer ko tada ne bude u svom domu, taj će se preko cijele godine noćivati po tuđim kućama.

Za Mitrovdan se veruje i da predskazuje kakva će biti zima. Ako je dan sunčan, navodno će zima biti blaga, sa malo izuzetno hladnih dana. Ako na Mitrovdan padne sneg, veruje se da će se zadržati sve do aprila.

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