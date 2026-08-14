MOLITVA KOJOM VERNICI TREBA DA ZAPOČNU GOSPOJINSKI POST: Ove reči donose mir i štite od zla

Saznajte kako vernici započinju Gospojinski post molitvom koja donosi duhovno smirenje i blagostanje.

Gospojinski post, najmlađi i najkraći od velikih pravoslavnih postova,počinje 14. avgusta i traje 2 nedelje. Zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji i predstavlja vreme duhovnog smirenja, molitve i pripreme za praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina.

Gospojinski post uveden je u čast Presvete Bogorodice, a konačno je ustanovljen na Carigradskom saboru 1166. godine, iako se pominje i u starijim crkvenim zapisima.

Kojom molitvom vernici započinju strog Gospojinski post?

Na početku Gospojinskog posta, vernici često izgovaraju molitvu prema Presvetoj Bogorodici – Majci svih majki, koja ih štiti i vodi kroz teškoće života.

„Blaga Majko blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvog i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Gospode, primi me u pokajanju! Gospode, ne ostavi me! Gospode, ne uvedi me u iskušenje! Gospode, daj mi misao dobru! Gospode, daj mi suze, i sećanje na smrt, i umilenje!

Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih! Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost! Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost: Gospode, zasadi u meni koren svakog dobra – strah Tvoj u srcu mom! Gospode, udostoji me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju, i da u svemu tvorim volju Tvoju! Gospode, zakloni me od nekih ljudi, i demona, i strasti, i od svake druge neprilične stvari! Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš, neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek!

Amin.“

Kako se posti Gospojinski post?

Ovaj post započinje na Dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, mučenika čija hrabrost označava početak ovog svetog vremena. U periodu odricanja, vernici su pozvani da se uzdaju u Bogorodicu, moleći je za blagost, snagu i zaštitu, kako bi im pomogla u ovom duhovnom putovanju, koje traje do Velike Gospojine, 28. avgusta.

Prema crkvenom tipiku, od ponedeljka do petka jede se posna hrana pripremljena na vodi. Subotom i nedeljom dozvoljeno je razrešenje na ulje i vino. Riba je tokom ovog posta dozvoljena samo na praznik Preobraženja Gospodnjeg, 19. avgusta. Ako praznik Velike Gospojine padne u sredu ili petak, toga dana se ne mrsi, već su dozvoljeni riba, ulje i vino.

Ipak, pravila posta nisu ista za svakoga. Stariji, trudnice, dojilje, mala deca, bolesni i osobe koje obavljaju teške fizičke poslove trebalo bi da se o načinu posta posavetuju sa sveštenikom ili svojim duhovnikom.

Post nije samo odricanje od hrane, to predstavlja samo jedan deo duhovnog podviga.

Vernici se tokom Gospojinskog posta pozivaju da se uzdržavaju od svađa, osuđivanja, ogovaranja, loših misli i drugih postupaka koji udaljavaju čoveka od duhovnog mira. Poseban značaj imaju molitva, odlazak u crkvu, ispovest, pričešće, praštanje i činjenje dobrih dela.

(Stil)

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