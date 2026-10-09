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SUTRA SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE: Evo koje običaje treba da ispoštuju svi vernici

Pravoslavni hrišćani u subotu obeležavaju Miholjske zadušnice i prema verovanjima i tradiciji, obići će grobove, zapaliti sveće i u hramovima dati pomen svojim preminulima.

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Foto: Deposit/ belchonock
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Vernici na taj dan upućuju molitve Bogu za milost prema upokojenima i oproštaj grehova.

Zadušnice su uvek u subotu, kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvek slavi u nedelju, proveo u grobu.

Osim Miholjskih ili jesenjih, u kalendaru SPC-a postoje još i Duhovske ili letnje, prolećne – u sedmici pre početka Velikog posta i Mitrovske ili zimske. U crkvi se na zadušnice pominju i reči Svetog Jovana Zlatoustog, jednog od najvećih bogoslova:

"Pomozite pokojnima i pominjite ih. Ne oklevajte, dakle, da pomognete onima koji su otišli i prinesite vaše molitve za njih!"

U crkvu na liturgiju u subotu potrebno je poneti:

  • kuvano žito
  • crno vino
  • sveću za žito
  • svećica za svakog upokojenog ili jedna veća za sve
  • spisak imena vaših upokojenih rođaka i prijatelja.

Na Zadušnice se u crkvama služi Sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe se ide do grobova pokojnika.

Ako ste tog dana zauzreti, živite daleko od groblja i ne možete izaći na groblje, možete uvek da odete u crkvu, gde se odsluži pomen.

Molitva za upokojene:

"Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju. I useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i uvekove vekova. Amin."

(Alo)

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