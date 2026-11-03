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U SUBOTU SU MITROVSKE ZADUŠNICE: Ispoštujete sledeći običaj u znak sećanja na preminule

Mitrovske zadušnice nazivaju se još i jesenjim zadušnicama, a obeležavaju se u subotu 7. novembra, uoči Mitrovdana

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Foto: Deposit/ rglinsky, timbrk
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U susret Mitrovskim zadušnicama, koje se ove godine obeležavaju u subotu, 7. novembra, vernici će se okupiti na grobljima kako bi odali počast svojim preminulim članovima porodice, prijateljima i bližnjima. Ovaj dan u pravoslavnoj tradiciji posvećen je molitvi za pokoj duša umrlih, ali i očuvanju uspomene na one koji više nisu sa nama. 

Mitrovske zadušnice nazivaju se još i jesenjim zadušnicama, a obeležavaju se u subotu uoči Mitrovdana, praznika posvećenog Svetom velikomučeniku Dimitriju.

Kao i na ostale zadušnice, običaj je da se izađe na groblje, zapale sveće, urede grobna mesta i odnesu žito i vino, koji imaju posebno simboličko značenje u pravoslavnim običajima. Vernici takođe daju pomen za pokoj duša svojih najmilijih, a narodni običaj nalaže da treba da podele hranu i piće sa drugima u znak sećanja i ljubavi. 

Prema narodnim običajima, na zadušnice se priprema žito, odnosno koljivo, koje simbolizuje vaskrsenje i večni život, dok sveća predstavlja svetlost i molitvu za pokojne, piše "Molitvenik".

U pojedinim krajevima Srbije sačuvan je i običaj da se hrana namenjena za pokoj duša deli siromašnima ili drugim ljudima u znak sećanja na preminule, piše "Dnevnik".

Iako se običaji razlikuju od kraja do kraja, suština ovog dana ostaje ista – sećanje, poštovanje i molitva za one koji su nas napustili. Mitrovske zadušnice podsećaju nas da uspomena na najmilije živi kroz ljubav, porodičnu tradiciju i dela kojima čuvamo sećanje na njih.

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