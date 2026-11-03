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NAŠI PRECI SU VEROVALI DA SOVA DONOSI SMRT: NJen krik u blizini kuće smatran je lošim znakom

Naši preci su verovali da sova donosi najgore vesti.

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Foto: Deposit/ flogeljiri, Gorazarre, lifeonwhite
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Sova je danas poznata kao simbol mudrosti, ali u starim narodnim verovanjima imala je potpuno drugačiju simboliku. NJeno noćno oglašavanje često se povezivalo sa smrću, bolešću i nesrećom, a verovalo se da njen krik u blizini kuće najavljuje smrt nekoga od ukućana, piše RTRS.

U narodu je postojalo i verovanje da sovu koja se pojavi u blizini kuće treba oterati bukom, kako bi se sprečila nesreća. Ovakva verovanja nastala su u vremenu kada su ljudi pojave u prirodi često tumačili kao nagoveštaje događaja koji ih očekuju.

Iako danas znamo da je sovino oglašavanje sasvim prirodan način komunikacije ove noćne ptice, stara verovanja svedoče o tome koliko su naši preci nastojali da objasne nepoznate pojave i pronađu njihovo značenje u svakodnevnom životu.

Ipak, narodna verovanja o sovi nisu bila ista u svim krajevima. Dok su je pojedini smatrali vesnikom smrti i nesreće, u drugim sredinama njeno pojavljivanje nije nužno imalo tako negativno značenje. Kao i mnoga druga stara verovanja, i ovo se razlikovalo od sela do sela, prenosilo se usmenim putem i menjalo kroz generacije. Danas, kada znamo mnogo više o ponašanju ovih ptica, ona ostaju zanimljiv deo narodnog nasleđa i svedočanstvo o tome kako su naši preci tumačili svet oko sebe.

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