ZABORAVLJENA SRPSKA IMENA: Pogledajte kako su se zvali naši preci prema turskom popisu iz 1455. godine

Neka od njih se i danas koriste, dok su neka potpuno zaboravljena

U moru internacionalnih imena, neka od najstarijih srpskih imena i njihovo značenje pala su u zaborav. Brišemo prašinu sa njih i predstavljamo vam neka od imena naših predaka koje su Turci popisali davne 1455. godine.

Jezik je živa tvorevina svakog naroda i stalno se menja. Neke reči ulaze u upotrebu, druge izlaze, a ima i onih koje posle nekog vremena postanu potpuno zaboravljene. Slično je i sa imenima.

Predstavljamo vam imena kojima su se u prošlosti nazivali Srbi, a koja su danas ili potpuno izašla iz upotrebe ili se jako retko mogu čuti, a neka i nikada! U njih imamo uvid zahvaljujući turskom popisu u oblasti Brankovića iz 1455. godine, a koje je objavila Fejsbuk strana “Srpska nacionalna svest”.

Interesantno je da je pored svakog imena zabeleženo i nešto prema čemu bi se osoba mogla prepoznati. To je uglavnom ime oca ili, ređe, majke, ali ima i drugih, pomalo čudnih odrednica kao što su, na primer – Dobrislav, siromah ili Reljiša, udovica.

Osim toga, spisak nam daje uvid i u neka, danas potpuno zaboravljena imena za dečake – Rahče, Brajan, Radonja, Radohna, Herak, Dabiživ…

(Istorijski zabavnik)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU