KOJE JE NAJBOLJE ULJE ZA SRCE? Na 2. mestu se našlo ulje avokada, a ovo je na prvom

Ishrana ima veoma bitnu ulogu u zaštiti srca od bolesti, a pored unosa voća i povrća, nemasnih protina i zdravih masti, bitan je i izbor ulja.

Na osnovu naučnih istraživanja i koncenzusa stručnjaka, najzdravije ulje za srce je maslinovo a pogotovo ekstra devičansko maslinovo ulje, koje je bogato i nezasićenim mastima i antioksidantima.

Najzdravije ulje je ono koje obezbeđuje uglavnom nezasićene masti, dolazi sa dodatnim jedinjenjima koja unapređuju zdravlje poput antioksidanata i dobro funkcioniše kao ulje za svakodnevnu upotrebu.

Iako mnoga ulja obezbeđuju zdrave masti, neka se izdvajaju zbog sposobnosti da smanje faktore rizika od srčanih bolesti, poput visokog LDL holesterola.

Zbog svojih dokumentovanih prednosti, njegovog nutritivnog profila i njegove svestranosti, maslinovo ulje izbija na prvo mesto kao najbolje ulje za zdravlje srca.

- Ulja od orašastih plodova, semenki, maslina i avokada obezbeđuju mononezasićene i polinezasićene masti koje mogu pomoći u snižavanju LDL ("lošeg") holesterola, poboljšanju HDL ("dobrog") holesterola i pružaju antiinflamatorna - protivupalna jedinjenja koja podržavaju opšte zdravlje srca - rekla je dr Elizabet Klodas, preventivni kardiolog.

Iako zasićene i nezasićene masti mogu da se uklope u zdravu ishranu, Američko udruženje za srce (AHA) preporučuje da se prioritet da uljima bogatim nezasićenim mastima, posebno mononezasićenim i polinezasićenim mastima, koja mogu da pomognu u smanjenju rizika od srčanih bolesti.

Pored toga, ulja poput maslinovog ulja i ulja avokada sadrže antioksidante koji mogu dodatno da podrže zdravlje srca smanjenjem upala i oštećenja ćelija.

Zašto je ekstra devičansko malinovo ulje najbolje

Stručnjaci su se složili da je ekstra-devičansko maslinovo ulje najbolje za srce.

Maslinovo ulje je puno mononezasićenih masti zdravih za srce, poput oleinske kiseline, i ima nizak sadržaj zasićenih masti. Odličan je i izvor zaštitnih biljnih jedinjenja, poput fenolnih antioksidanata, koji smanjuju upalu.

Istraživanja pokazuju da ishrana bogata maslinovim uljem može da pomogne u zaštiti od ateroskleroze, nakupljanja plaka u arterijama koje dovodi do bolesti srca.

Redovna upotreba maslinovog ulja dobra je za održavanje zdravih nivoa krvnog pritiska i holesterola, a na taj način se dodatno smanjuje ukupni rizik od srčanih bolesti i kardiovaskularnih komplikacija, poput moždanog i srčanog udara.

Zasnovano na dokazima

- Prema istraživanjima, maslinovo ulje, posebno ekstra devičansko, je najbolje za zdravlje srca. Ono ima najjače i najdoslednije dokaze koji podržavaju njegove zaštitne efektena srce u poređenju sa drugim uljima - rekla je za časopis Health dijetetičarka Trista Best.

Bogato zdravim mastima i vitaminom E

Maslinovo ulje se uglavnom sastoji od mononezasićenih masti, koje su povezane sa poboljšanim zdravljem srca.

Takođe je bogato vitaminom E, hranljivom materijom koja ima svojstva koja štite ćelije.

Jedna supena kašika maslinovog ulja obezbeđuje 20 odsto dnevnih potreba za vitaminom E, što ga čini odličnom opcijom za povećanje unosa ove važne hranljive materije.

Puno antioksidanata

Pored zdravih masti, maslinovo ulje ima više od 200 biljnih jedinjenja, uključujući karotenoide, sterole i polifenole poput hidroksitirosola (HT) i hidroksitirosol acetata (HT-ac), koji funkcionišu kao moćni antioksidanti u telu.

Ulje avokada na drugom mestu

Nekoliko drugih ulja takođe nudi impresivne prednosti zdrave za srce. Naizmenična upotreba različitih ulja je korisna jer omogućava unos raznovrsnih nezasićenih masti i sprečava preveliko oslanjanje na samo jednu vrstu.

Ulje avokada je zauzelo drugo mesto na listi ulja zdravih za srce i to sa dobrim razlogom.

Ulje avokada je:

Bogato zdravim mastima - poput maslinovog ulja, ulje avokada je prepuno zdravih masti poput oleinske kiseline, koja može da pomogne u smanjenju faktora rizika od srčanih bolesti i poboljšanju zdravlja krvnih sudova.

Izvor antioksidanata - i ulje avokada sadrži vitamin E i zaštitna biljna jedinjenja uključujući polifenole, proantocijanidine i karotenoide, koji deluju na smanjenje upale u krvnim sudovima i štite od nakupljanja plaka.

Kako koristiti ulje avokada - sa svojim neutralnim ukusom i višom tačkom dimljenja, ulje avokada dobro funkcioniše za prženje uz mešanje, pečenje i kao ulje za završnicu.

Iako neki dokazi sugerišu da ulje avokada može da pomogne u smanjenju faktora rizika od srčanih bolesti poput visokog holesterola, za maslinovo ulje postoji mnogo više istraživanja koja podržavaju njegove koristi za zdravlje srca.

(Blic)

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