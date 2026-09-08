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U 47. GODINI DOŽIVLJAVA NOVU LJUBAVNU BAJKU: Kejti Holms ne skida osmeh zbog 8 godina mlađeg partnera (FOTO)

Kejti Holms uživa u ljubavi sa 8 godina mlađim Džejsonom, a njihova veza je potvrđena na društvenim mrežama.

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Foto: Instagram printskrin/ katieholmes
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Kejti Holms (47) zvanično je presrećna pored svog novog dečka Džejsona Bara Jarmonskog (39). Par je potvrdio svoju vezu na društvenim mrežama, podelivši par fotografija sa broda.

Zaljubljeni par se trenutno nalazi u Italiji, a fotografije njihove ljubavi pršte sa Instagram naloga. 

Zajedničke fotografije na kojima se kupaju, sunčaju i rade jogu nalaze se i na Džejsonovom nalogu na društvenim mrežama pod sloganom: "život je prijatelj umetnosti“.

Kejti Holms je bila udata za Toma Kruza od 2006. do 2012. godine, a par iz te veze ima dvadesetogodišnju ćerku Suri.

Posle Toma Kruza, Kejti je imala šest godina tajnu vezu sa glumcem Džejmijem Foksom od 2013. godine.

Nakon ovih veza, Kejti je sada prvi put javno izašla sa novim dečkom kojeg predstavlja kao "najboljeg od najboljih". 

Izvor je rekao za TMZ da su se Kejti i Džejson prvi put sreli sa na večeri na festivalu Tribeca u NJujorku u junu, a Kejti ga još uvek nije upoznala sa svojom ćerkom.

(Stil)

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