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SLAVNA IRINA U TOPLESU ZAPALILA MREŽE: NJene fotografije izazvale lavinu reakcija (FOTO)

Letnja sezona i dalje traje za slavnu Irinu Šajk i, sudeći prema fotografijama, nema nameru da se odrekne bikinija.

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Foto: Profimedia/ Laurent VU, Sipa Press
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Iako je letnja sezona odavno završena, pojedine zvezde odbijaju da se odreknu omiljenog letnjeg komada – bikinija. Pažnju je nedavno privukla slavna Irina Šajk koja je za prilike fotografisanja ponela nekoliko modela atraktivnih kupaćih kostima.

Pozirala je za brend Hunza G's Resort 27, a modni editorijal sniman je na Ibici. Kako se vidi, manekenka je ponosno nosila par atraktivnih modela bikinija, koji su na jedinstven način istakli tu njenu specifičnu lepotu.

Vitko telo i pogled zavodnice bili su, i te kako, primetni na fotografijama, a ne bi trebalo izostaviti ni činjenicu da je akcenat bio i na prirodnoj lepoti koju je dočarala i toples fotografijom.

"Već godinama obožavam Hunza G brend, tako da je saradnja sa njim došla potpuno prirodno. Celokupna kolekcija je seksi i poseduje tu jednu razigranu notu sa dozom nostalgije 2000-ih i taj detalj obožavam. Snimanje na Ibici, okružena prijateljima, je za mene bio poseban trenutak", rekla je manekenka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kompilacija fotografija sa snimanja objavljena je na zvaničnom Instagram profilu brenda, a mnogobrojni fanovi imali su samo pohvale na račun kolekcije kupaćih kostima, ali i nestvarnog izgleda slavne Ruskinje.

"Tako si prelepa", "Obožavam ovu kolekciju", "Najbolji bikiniji koje sam ikada videla", samo su neki komentari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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(Super žena)

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