SLAVNA IRINA U TOPLESU ZAPALILA MREŽE: NJene fotografije izazvale lavinu reakcija (FOTO)

Letnja sezona i dalje traje za slavnu Irinu Šajk i, sudeći prema fotografijama, nema nameru da se odrekne bikinija.

Iako je letnja sezona odavno završena, pojedine zvezde odbijaju da se odreknu omiljenog letnjeg komada – bikinija. Pažnju je nedavno privukla slavna Irina Šajk koja je za prilike fotografisanja ponela nekoliko modela atraktivnih kupaćih kostima.

Pozirala je za brend Hunza G's Resort 27, a modni editorijal sniman je na Ibici. Kako se vidi, manekenka je ponosno nosila par atraktivnih modela bikinija, koji su na jedinstven način istakli tu njenu specifičnu lepotu.

Vitko telo i pogled zavodnice bili su, i te kako, primetni na fotografijama, a ne bi trebalo izostaviti ni činjenicu da je akcenat bio i na prirodnoj lepoti koju je dočarala i toples fotografijom.

"Već godinama obožavam Hunza G brend, tako da je saradnja sa njim došla potpuno prirodno. Celokupna kolekcija je seksi i poseduje tu jednu razigranu notu sa dozom nostalgije 2000-ih i taj detalj obožavam. Snimanje na Ibici, okružena prijateljima, je za mene bio poseban trenutak", rekla je manekenka.

Kompilacija fotografija sa snimanja objavljena je na zvaničnom Instagram profilu brenda, a mnogobrojni fanovi imali su samo pohvale na račun kolekcije kupaćih kostima, ali i nestvarnog izgleda slavne Ruskinje.

"Tako si prelepa", "Obožavam ovu kolekciju", "Najbolji bikiniji koje sam ikada videla", samo su neki komentari.

(Super žena)

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