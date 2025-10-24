UMRLA ČUVENA STILISTKINJA BEZ KOJE 90te NE BI BILE TO ŠTO SU BILE: Modni svet oplakuje jednu od najboljih svih vremena!

Melani Vord bila je jedna od najoriginalnijih i najtraženijih stilistkinja

Modni svet sa velikom tugom se oprašta od čuvene stilistkinje, ali i ikone stila, Melani Vord, koja je tokom protekle tri i po decenije pomerala granice ove industrije izvandrednim talentom i revolucionarnim vizijama.

Odigrala je ključnu ulogu u usponu grandž pokreta početkom devedesetih i pomogla u definisanju sad već mejnstrim minimalističke estetike za brendove kao što su Helmut Lang, Calvin Klein i Jil Sander. Pomerala je granice svojom autentičnošću i hrabrošću, postavši jedan od najpoštovanijih i najproduktivnijih stilista svoje generacije. Nažalost, Melani Vord nije uspela da se izbori sa opakom bolešću.

Svet je ugedala u Londonu. U rodnom gradu stekla je diplomu iz oblasti umetnosti, a potom studirala modu na koledžu "Sent Martin", gde je za svoju kolekciju, koja je odisala kreativnošću i originalnošću, dobila priznanje "Najbolja dnevna odeća". To je bila tek prva nagrada u njenoj bogatoj riznici.

Melani Vord postala je prva stilistkinja koja je imala čast da održi samostalnu izložbu na prestižnom Festivalu mode, a 2009. krasila je i naslovnu stranu prvog broja magazina "The Gentlewoman", namenjenog modernim ženama i njihovim pogledima na svet.

Kejti Grand, urednica časopisa "Perfect", nazvala ju je najboljom stilistkinjom svih vremena. "Nisam znala šta je stilista dok nisam videla njen editorijal 'Leto ljubavi' sa petnaestogodišnjom Kejt Mos za magazin 'The Face'. Kasnije sam je upoznala na reviji Marka Džejkobsa. Još se sećam koliko je bila cool kada se jednom pojavila u studiju u Adidas trenerci. Promenila mi je život i nikada ne bih postala stilista da u njoj nisam pronašla neverovatnu inspiraciju".

Nova epoha u njenom radu počela je 1995, kada se preselila u Sjedinjene Države prihvativši ponudu urednice Liz Tilberis da u redizajnirani "Harper's Bazaar" unese savremeni šmek i minimalističke, ležernije, pa i buntovnije vizije, prilagođene širim "narodnim masama". Na poziciji modnog urednika zadržala se 14 godina, sarađujući sa najzvučnijim imenima, od progresivnih fotografa, najvećih kreatora i slavnih manekenki, do filmskih i muzičkih zvezda.

Na listi kuća s kojima je radila bili su i Chanel, Louis Vuitton, Dior, Fendi, Gucci, Prada, Hermes, Giorgio Armani, Givenchy, Lanvin, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent, Yohji Yamamoto, L'Oreal, Nike, Puma, Levi's, Shiseido... Sa austrijskim kreatorom Helmutom Langom sarađivala je 13 godina, stvorivši jedno od najsnažnijih i najplodnijih partnerstava u ovoj industriji.

"Najdivnije ljudsko biće", napisao je Edvard Eninful, opraštajući se od Melani Vord. Njen prerani odlazak rastužio je i Lindu Evanđelistu, Kristi Tarlington, Helenu Kristensen, Amber Valetu i mnoge druge uticajne ličnosti iz sveta mode, koje na društvenim mrežama evociraju uspomene na druženje i saradnju sa neponovljivom britanskom vizionarkom.

(Blic Žena)

