ZANOSNA MELANIJA BACILA FUDBAL U DRUGI PLAN: Prva dama Amerike uživo pratila finale, jedan detalj privukao posebnu pažnju!

Fudbaleri Čelsija osvojili su titulu Svetskog klupskog prvaka, pošto su u velikom finalu u NJu Džersiju savladali aktuelnog šampiona Evrope Pari Sen Žermen sa 3:0.

U društvu prvog čoveka FIFA Đanija Infantina finalni meč uživo su pratili predsednik Amerike Donald Tramp i njegova zanosna supruga Melanija.

Melania's glasses are on another level 😎❤️



(FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium). #OnlyMelania #MelaniaTrump #firstlady #FLOTUS47 #DonaldTrump #POTUS47 pic.twitter.com/CHOwdQ4qOI