HOĆETE LI JE SAD JESTI? Šta se dešava sa telom ako svaki dan jedete ovsenu kašu

Prvi pogled na ovsenu kašu je sve samo ne uzbudljiv. Bez boja, bez glamura, često prožeta klišejima o „zdravom doručku“ koji jedemo tek kada odlučimo od danas zaista živimo zdravijim životom. Pa ipak, ova skromna činija ovsene kaše prisutna je na stolovima sveta vekovima i mnogi se kunu da je to ključ njihovog boljeg blagostanja.

Što se događa s vašim tijelom ako jedete zobenu kašu svaki dan?

Poboljšana probava

Ovsena kaša je bogata rastvorljivim vlaknima, posebno beta-glukanom, koji formira gel u crevima i omogućava mekšu i redovniju stolicu. Vlakna ubrzavaju prolaz hrane kroz digestivni trakt, a istovremeno pomažu u održavanju zdrave crevne mikrobiote. LJudi koji pate od zatvora često primećuju značajno poboljšanje, smanjeno nadimanje i bolji opšti osećaj u digestivnom traktu već nakon nekoliko dana.

Stabilan nivo šećera u krvi

Zbog visokog sadržaja vlakana i sporog varenja složenih ugljenih hidrata, ovsena kaša sprečava nagli porast glukoze u krvi. To znači manje opterećenje pankreasa, stabilniji nivo energije i manje čestih napada želje za šećerom. Ovo je posebno važno za ljude sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, jer redovna konzumacija ovsene kaše doprinosi boljoj metaboličkoj kontroli.

Više energije i kontrola težine

Za razliku od rafinisanih ugljenih hidrata, ovsena kaša omogućava postepeno oslobađanje energije. Ovo telu obezbeđuje stalno „gorivo“ i izbegava nagle padove koji dovode do umora. Pošto osećaj sitosti traje duže, ovsena kaša je efikasna u regulisanju unosa kalorija, što pomaže u održavanju zdrave telesne težine na duži rok.

Uticaj na holesterol

straživanja pokazuju da 3 grama beta-glukana dnevno – koji se mogu naći u samo jednoj porciji ovsene kaše – snižava nivo LDL holesterola. Manje „lošeg“ holesterola znači manji rizik od ateroskleroze, srčanog i moždanog udara. Zbog toga ovsena kaša nije samo hrana za sportiste, već i važan alat u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Uticaj na kožu

Ovsena kaša je bogata mineralima kao što su cink i magnezijum, kao i antioksidansima koji pomažu u smanjenju oksidativnog stresa u telu. Redovna konzumacija ovsene kaše može se videti i na vašoj koži: ujednačeniji ten, manje neprijatnih bubuljica za masnu ili kožu sklonu aknama i sveukupno zdraviji izgled.

Veza sa raspoloženjem

Ovsena kaša takođe indirektno utiče na mentalno zdravlje. Hraneći korisne bakterije u crevima, ona podržava osu creva i mozga. Kao rezultat toga, povećava se proizvodnja serotonina, neurotransmitera koji reguliše raspoloženje i osećaj blagostanja. Zdravija crevna flora stoga znači uravnoteženiji nervni sistem i više unutrašnjeg mira.

Zaključak

Ovsena kaša Možda izgleda dosadno, ali ispod njenog jednostavnog izgleda krije se iznenađujuća količina moći. Za samo sedam dana može uticati na vašu probavu, šećer u krvi, srce, kožu, pa čak i raspoloženje. Da li je to isceliteljska magija ili samo nutritivni trik? Možda i jedno i drugo. Odgovor će doći tek kada sebi skuvate činiju ovsene kaše i pustite da se transformacija desi.

