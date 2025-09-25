Oglas
KAD SE FILTER UGASI: Istina o putovanjima koju nećete videti na društvenim mrežama

Društvene mreže danas su pozornica na kojoj svako igra glavnu ulogu u sopstvenom filmu.

FOTO: GROK veštačka inteligencija
Sa ekrana nam se smeškaju idilične slike sa putovanja: savršeno plavo more, zalasci sunca koji izgledaju kao da ih je režirao Holivud, lica bez ijedne brige, ali stvarnost je često daleko od tog filma – gužve na aerodromima, kašnjenja letova, premor od leta i troškovi koji brzo ruše čaroliju.

Kontrast između „onlajn bajke“ i realnosti postaje sve izraženiji. U želji da ostavimo utisak, filtriramo i ulepšavamo svoja iskustva do mere u kojoj istina biva potisnuta. To stvara pritisak, a oni koji gledaju takve objave često imaju osećaj da njihova putovanja nisu dovoljno uzbudljiva, iako su upravo ona iskrena i istinita. Problem nije u želji da podelimo lepo.

Problem je u tome što sve češće zaboravljamo da su nervoza, stres ili neprijatna iznenađenja sastavni deo svakog puta, a upravo te situacije čine avanturu nezaboravnom i jedinstvenom. 

Život je uvek bogatiji od onoga što stane u jedan kadar.

