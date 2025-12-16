Oglas
KAKO SE PRAVILNO PIJE VITAMIN D? Ako ga uzimate na ovaj način, neće imati nikakvu funkciju

Vitamin D je veoma važan vitamin, ali se nalazi u malom broju namirnica i može da bude teško da ga unesemo u dovoljnim količinama samo putem ishrane.

1765892739_Depositphotos_121074158_S.jpg
Foto: Deposit
Zbog toga je široko dostupan kao dodatak ishrani. Međutim, nekoliko faktora može uticati na njegovu efikasnost, uključujući kada i kako uzimate dnevnu dozu.

Bolja apsorpcija uz obroke

Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima, što znači da se ne rastvara u vodi i najbolje se apsorbuje u krvotok kada se konzumira sa hranom bogatom mastima. Zato je najbolje da ga uzimate uz određene namirnice kao što su: orašasti plodovi, semenke, masna riba poput lososa ili sardina, mlečni proizvodi sa punim sadržajem mast, jaja, avokado...

Da li postoji idealno vreme za uzimanje?

Uzimanje vitamina D uz obrok može poboljšati njegovu apsorpciju i efikasnije povećati nivo u krvi. Međutim, istraživanja nisu zaključila da li je uzimanje uveče ili ujutru efikasnije. Najvažniji koraci su da uklopite vitamin D u svoju rutinu i da ga konstantno uzimate kako biste osigurali maksimalnu efikasnost. 

Uzimanje vitamina D kasnije u toku dana

Pregled nekoliko studija iz 2021. godine navodi da vitamin D može uticati na proizvodnju melatonina u vašem telu, piše Healthline. 

Melatonin je hormon koji pomaže u regulisanju ciklusa spavanja i buđenja. Prema istraživanjima, niži nivoi vitamina D pre spavanja mogu biti povezani sa povećanom konverzijom serotonina, još jednog hormona, u melatonin. To znači da uzimanje vitamina D blizu vremena za spavanje može dovesti do nižih nivoa melatonina, što bi moglo da poremeti vaš san.
 

