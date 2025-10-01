Oglas
JEDINI RECEPT ZA TURŠIJU KOJI VAM JE POTREBAN: Najbolji odnos povrća, sirćeta i začina!

Evo kako napraviti tradicionalnu mešanu turšiju kao nekad, recept za zimnicu bez greške

1759318126_4c53c347460233a33918483648110530f44e60bb.jpg
Foto: Shutterstock
Za klasičnu turšiju pripremite mešavinu povrća poput paprika, šargarepe, karfiola i krastavčića, operite i isecite ih, pa ređajte u tegle ili bure. Napravite preliv od vode, sirćeta, soli i šećera, zagrejte ga dok se ne rastopi, a zatim prelijte preko povrća u teglama, dobro zatvorite i ostavite na hladnom i tamnom mestu nekoliko nedelja. Te uživajte u domaćoj turšiji tokom hladnih dana.

Sastojci (za oko 3 kg povrća):

  • 1 kg paprika
  • 1 kg šargarepe
  • 1 kg karfiola
  • 1 kg krastavčića
  • 2 kašike soli
  • 2 kašike šećera
  • 1 litar sirćeta
  • 4 litre vode
  • Po želji: listovi vinobrana, konzervans, cvet suve mirođije, kašičica slačice, korijander

Priprema:

1. Pripremite povrće: Operite i očistite svo povrće. Paprikama izvadite semenke i peteljke, šargarepu oljuštite, a karfiol iskidajte na cvetiće.
2. Pripremite tegle: Sterilizujte tegle i poklopce.
3. Napunite tegle: U svaku teglu poređajte začine po želji. Zatim napunite tegle pripremljenim povrćem, slažući ga što čvršće.
4. Pripremite rastvor: U loncu pomešajte vodu, sirće, so i šećer. Dodajte konzervans i vinobran ako koristite. Zagrejte smesu dok se svi sastojci ne rastope.
5. Sipajte rastvor: Sklonite sa vatre i prelijte vrućim rastvorom preko povrća u teglama, tako da ga potpuno pokrije.
6. Zatvorite i čuvajte: Dobro zatvorite tegle poklopcima. Okrenite ih naopačke dok se ne ohlade, a zatim ih okrenite ponovo na pravu stranu. Ostavite na hladnom i tamnom mestu da odstoji nekoliko nedelja pre konzumacije.

Saveti:

  • Ukoliko koristite bure, redovno otivajte sirće i vraćajte ga
  • Sačekajte oko 20 dana pre konzumacije da se turšija slegne i postane spremna za jelo

 (Stil)

BONUS VIDEO:

 

