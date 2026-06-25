OVOG LETA ZABORAVITE KLASIČAN TIRAMISU, OVAJ SA LIMUNOM JE NAJPOPULARNIJI DEZERT OVOG LETA: Evo kako se pravi (RECEPT)

Najlepše od svega je što se ne peče, priprema traje kratko, a rezultat izgleda kao da je stigao iz vitrine neke male poslastičarnice na obali mora.

Nesi deserti su stvoreni za leto. Kada temperature porastu, malo ko poželi težak kolač sa mnogo čokolade i filova. Tada tražimo nešto lagano, osvežavajuće i dovoljno jednostavno da ne moramo da uključujemo rernu.

Upravo zato poslednjih nedelja sve više ljubitelja slatkiša pravi limun tiramisu - osveženu verziju čuvenog italijanskog klasika koja osvaja na prvi zalogaj.

Umesto kafe, kakaa i intenzivnih aroma, glavnu ulogu ovde preuzima limun. Njegova svežina savršeno se spaja sa kremastim maskarpone sirom i vazdušastim šlagom, stvarajući desert koji podseća na leto na Mediteranu.

Sastojci:

Za kremu:

250 g maskarpone sira

200 ml slatke pavlake

100 g šećera u prahu

2 limuna (sok i narendana korica)

1 kašičica ekstrakta vanile

Za podlogu:

200 do 250 g piškota

150 ml limunade ili razblaženog soka od limuna

Za dekoraciju:

rendana korica limuna

listići sveže nane po želji

Priprema:

U većoj posudi sjedinite maskarpone sir, šećer u prahu, sok i koricu limuna, kao i vanilu. Mešajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu.

U drugoj posudi umutite slatku pavlaku u čvrst šlag, a zatim je lagano umešajte u maskarpone krem. Važno je da mešate polako kako bi smesa ostala lagana i vazdušasta.

Piškote kratko umačite u limunadu. Dovoljno je nekoliko sekundi jer previše natopljene piškote mogu izgubiti strukturu.

U posudu za serviranje slažite red piškota, zatim sloj kreme, pa ponovite postupak dok ne potrošite sastojke. Završite bogatim slojem kreme.

Desert pokrijte i ostavite u frižideru najmanje četiri sata, a još bolje preko noći.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Neposredno pre serviranja pospite tiramisu sveže narendanom koricom limuna i dodajte nekoliko listića nane. Ako volite intenzivnije citrusne ukuse, možete dodati i malo limoncella u kremu, ali i bez njega desert ostaje savršeno osvežavajuć.

Zašto je ovaj kolač idealan za leto?

Limun tiramisu nije previše sladak, ne opterećuje i pruža osećaj svežine koji retko koji desert može da postigne.

Zbog toga je odličan izbor za:

letnje ručkove

druženja na terasi

porodična okupljanja

proslave i rođendane

trenutke kada vam se jede nešto slatko, a lagano

U vremenu kada svi tražimo recepte koji se brzo pripremaju i ne zahtevaju sate provedene u kuhinji, ovaj desert postaje pravi favorit sezone.

Jer ponekad su najlepši upravo oni kolači koji izgledaju elegantno, a prave se gotovo bez truda.

(Super žena)

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