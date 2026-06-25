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OVOG LETA ZABORAVITE KLASIČAN TIRAMISU, OVAJ SA LIMUNOM JE NAJPOPULARNIJI DEZERT OVOG LETA: Evo kako se pravi (RECEPT)

Najlepše od svega je što se ne peče, priprema traje kratko, a rezultat izgleda kao da je stigao iz vitrine neke male poslastičarnice na obali mora.

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Foto: Deposit/ lady_gnori@yahoo.
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Nesi deserti su stvoreni za leto. Kada temperature porastu, malo ko poželi težak kolač sa mnogo čokolade i filova. Tada tražimo nešto lagano, osvežavajuće i dovoljno jednostavno da ne moramo da uključujemo rernu.

Upravo zato poslednjih nedelja sve više ljubitelja slatkiša pravi limun tiramisu - osveženu verziju čuvenog italijanskog klasika koja osvaja na prvi zalogaj.

Umesto kafe, kakaa i intenzivnih aroma, glavnu ulogu ovde preuzima limun. Njegova svežina savršeno se spaja sa kremastim maskarpone sirom i vazdušastim šlagom, stvarajući desert koji podseća na leto na Mediteranu.

Sastojci:

Za kremu:

  • 250 g maskarpone sira
  • 200 ml slatke pavlake
  • 100 g šećera u prahu
  • 2 limuna (sok i narendana korica)
  • 1 kašičica ekstrakta vanile

Za podlogu:

  • 200 do 250 g piškota
  • 150 ml limunade ili razblaženog soka od limuna

Za dekoraciju:

  • rendana korica limuna
  • listići sveže nane po želji

 Priprema:

U većoj posudi sjedinite maskarpone sir, šećer u prahu, sok i koricu limuna, kao i vanilu. Mešajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu.

U drugoj posudi umutite slatku pavlaku u čvrst šlag, a zatim je lagano umešajte u maskarpone krem. Važno je da mešate polako kako bi smesa ostala lagana i vazdušasta.

Piškote kratko umačite u limunadu. Dovoljno je nekoliko sekundi jer previše natopljene piškote mogu izgubiti strukturu.

U posudu za serviranje slažite red piškota, zatim sloj kreme, pa ponovite postupak dok ne potrošite sastojke. Završite bogatim slojem kreme.

Desert pokrijte i ostavite u frižideru najmanje četiri sata, a još bolje preko noći.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Neposredno pre serviranja pospite tiramisu sveže narendanom koricom limuna i dodajte nekoliko listića nane. Ako volite intenzivnije citrusne ukuse, možete dodati i malo limoncella u kremu, ali i bez njega desert ostaje savršeno osvežavajuć.

Zašto je ovaj kolač idealan za leto?

Limun tiramisu nije previše sladak, ne opterećuje i pruža osećaj svežine koji retko koji desert može da postigne.

Zbog toga je odličan izbor za:

  • letnje ručkove
  • druženja na terasi
  • porodična okupljanja
  • proslave i rođendane
  • trenutke kada vam se jede nešto slatko, a lagano

U vremenu kada svi tražimo recepte koji se brzo pripremaju i ne zahtevaju sate provedene u kuhinji, ovaj desert postaje pravi favorit sezone.

Jer ponekad su najlepši upravo oni kolači koji izgledaju elegantno, a prave se gotovo bez truda.

(Super žena)

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