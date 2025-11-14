RECEPT ZA ŠEKER PARE STAR 50 GODINA: Isprobajte tradicionalnu tursku poslasticu

Tajna je samo u savršenom odnosu putera i brašna.
Iz bakine kuhinje nam stiže recept za šeker pare, turski desert koji se topi u ustima! Recept je jednostavan, tajna je samo u savršenom odnosu putera i brašna. Ovo je onaj sočni kolač koji pamtimo iz bakine kuhinje, a uz dodatak limuna, cela kuća će mirisati božanstveno. Pogledajte kako da od samo nekoliko jeftinih sastojaka napravite pravi spektakl!
Šeker pare - sastojci:
jedno celo jaje i jedno belance (žumance ostavite za premazivanje)
100 grama putera
tri do četiri kašike šećera
jedan vanilin šećer
limunova kora
pola praška za pecivo
dve šolje brašna šolja od 200gr
za preliv: tri pune šolje šećera
tri pune šolje vode
ceo limun isečen na krugove šolja od 100 ml
Šeker pare - priprema:
Najpre pomešati sve suve sastojke, dodati jedno celo jaje, jedno belance i puter i zamesiti fino, meko testo. Malo testa oblikovati u dlanu, pritisnuti i ređati u pleh, premazati žumancetom koje ste ostavili sa strane, peći na 200 stepeni C 25 minuta.
Napravite sirup od vode, šećera i limuna i vanilin ćećera.
Preliti vruće kolačice. Jako su ukusni mirsni Ostavite da upiju bar 30 minuta.