RECEPT ZA ŠEKER PARE STAR 50 GODINA: Isprobajte tradicionalnu tursku poslasticu

Tajna je samo u savršenom odnosu putera i brašna.

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za šeker pare, turski desert koji se topi u ustima! Recept je jednostavan, tajna je samo u savršenom odnosu putera i brašna. Ovo je onaj sočni kolač koji pamtimo iz bakine kuhinje, a uz dodatak limuna, cela kuća će mirisati božanstveno. Pogledajte kako da od samo nekoliko jeftinih sastojaka napravite pravi spektakl!

Šeker pare - sastojci:

jedno celo jaje i jedno belance (žumance ostavite za premazivanje)

100 grama putera

tri do četiri kašike šećera

jedan vanilin šećer

limunova kora

pola praška za pecivo

dve šolje brašna šolja od 200gr

za preliv: tri pune šolje šećera

tri pune šolje vode

ceo limun isečen na krugove šolja od 100 ml

Šeker pare - priprema:

Najpre pomešati sve suve sastojke, dodati jedno celo jaje, jedno belance i puter i zamesiti fino, meko testo. Malo testa oblikovati u dlanu, pritisnuti i ređati u pleh, premazati žumancetom koje ste ostavili sa strane, peći na 200 stepeni C 25 minuta.

Napravite sirup od vode, šećera i limuna i vanilin ćećera.

Preliti vruće kolačice. Jako su ukusni mirsni Ostavite da upiju bar 30 minuta.