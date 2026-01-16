Oglas
STARINSKI RECEPT ZA TULUMBE: Preukusna poslastica koja uspeva i početnicima

Bez obzira da li ih prvi put pravite ili već imate iskustva, ovaj provereni recept za tulumbe će vam sigurno uspeti.

1768551655_Depositphotos_357263552_S.jpg
Foto: Deposit
Neodoljivo slatke, hrskave spolja, a sočne iznutra, tulumbe su pravi klasik domaće kuhinje koji nikada ne izlazi iz mode. Ovaj desert od prženog testa, potopljen u hladan šećerni sirup, često je prvi izbor poslastica kada nam dolaze gosti.

Sastojci:

300 g brašna
100 ml ulja
1 kesica praška za pecivo
4 jajeta
1 kg šećera
1 limun
voda
prstohvat soli

Priprema:

U veću šerpu sipajte kilogram šećera, litar vode i sok od jednog limuna, pa kuvajte na srednje jakoj vatri. Kad tečnost provri, nastavite da kuvate još 15 minuta, pa sklonite sa ringle i ostavite da se skroz ohladi.

Sutradan napravite testo za tulumbe.

U šerpu sipajte 400 mililitara vode, 100 mililitara ulja i malo soli. Kad tečnost proključa, skinite posudu sa ringle, varjačom umešajte brašno i prašak za pecivo, zakuvajte i ostavite da se prohladi.

U prohlađeno testo dodajte jedno po jedno jaje i mutite mikserom i time ćete izbeći da testo bude žilavo.

Tepsiju obložite papirom za pečenje, pa smesu za tulumbe ubacite u špric i istiskajte tulumbe na pek-papir. Pečenjem tulumbi u rerni izbegavate rizik da se testo za tulumbe bude natopljeno uljem u kom se prži, što je starinski način pripreme ove poslastice.

Rernu zagrejte na 200 stepeni Celzijusa i pecite tulumbe oko pola sata, tj. dok ne dobiju zlatnu koricu. Potrudite se da ne otvarate vrata rerne dok se tulumbe peku, time ćete izbeći da one splasnu.

Kad tulumbe budu pečene, izvadite ih u činiju, prelijte ih potpuno ohlađenim sirupom i ostavite da odstoje nekoliko sati pre nego što ih poslužite. Tulumbe su spremne za konzumiranje.

(Informer)

