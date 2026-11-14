22 SATA U SAMICI, BEZ MILOSTI I PRIVILEGIJA: Rasela Brenda čeka ozloglašeni zatvor u kom je ubijen pevač

Zbog novih prijava i zabrinutosti za njegovu bezbednost, vlasti razmatraju hitan premeštaj Rasela Brenda u ozloglašeni zatvor HMP Vejkfild

Nekadašnja holivudska zvezda i komičar Rasel Brend (51) mogao bi uskoro da bude premešten u najozloglašeniji zatvor u Velikoj Britaniji. Posle presude kojom je osuđen na deset i po godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napada, vlasti razmatraju njegov hitan premeštaj iz londonskog Vendsvorta u ozloglašeni HMP Vejkfild. U međuvremenu, policija i tužilaštvo ispituju prijave drugih žena koje su se javile nakon izricanja presude.

Iako se Vejkfild u Zapadnom Jorkširu formalno vodi kao zatvor kategorije A, sa osobljem obučenim za rad sa visokoprofilnim osuđenicima, iza njegovih kapija krije se mesto poznato po zlokobnom nadimku "Vila monstruma".

Rasel Brend trenutno izdržava kaznu u londonskom Vendsvortu, ustanovi staroj 170 godina, u kojoj su uslovi opisani kao "bedni i prljavi". Zbog svetske slave, a pre svega velikog bogatstva i statusa seksualnog prestupnika, smešten je u krilo namenjeno "ranjivim" zatvorenicima. Izvori iz zatvorskog sistema upozoravaju da će biti posebno ugrožen, jer drugi zatvorenici dobro znaju ko je on i koliko je "težak".

Premeštaj u Vejkfild za Brenda ne bi značio odlazak na sigurno, već suočavanje sa nekim od najsurovijih kriminalaca u zemlji. U toj ustanovi oko dve trećine zatvorenika čine osuđeni za teške seksualne delikte, a kazne izdržavaju i serijske ubice i teroristi. Seksualni prestupnici i imućni zatvorenici redovno su izloženi brutalnim napadima.

Jeziva senka ubistva pevača Ijana Votkinsa

Posebnu bojazan izazivaju događaji iz nedavne prošlosti Vejkfilda. U ovom zatvoru kaznu je služio osuđeni pedofil i bivši frontmen rok grupe Lostprophets Ijan Votkins. Bio je izložen stalnim pretnjama jer su drugi zatvorenici znali da ima novca. Godine 2023. preživeo je šestočasovnu talačku krizu, tokom koje je teško ranjen nožem, a u oktobru 2025. brutalno je izboden i ubijen u svojoj ćeliji.

Samo mesec dana kasnije, još jedan ozloglašeni zatvorenik, Kajl Bevan, pronađen je mrtav. Među optuženima za njegovo ubistvo našao se i plaćeni ubica Mark Felouz, zvani "Ledeni". Prema zvaničnim izveštajima zatvorskih inspektora, broj nasilnih incidenata u Vejkfildu porastao je za više od 60 odsto, a teških napada za čak 72 odsto. Tri četvrtine zatvorenika izjavilo je da se oseća nebezbedno.

22 sata iza teških vrata: Kako izgleda svakodnevica koja čeka Rasela Brenda

Ako bude premešten u Vejkfild, Rasela Brenda čeka stroga izolacija. Zbog eskalacije nasilja i hroničnog manjka čuvara, uprava zatvora svela je kretanje zatvorenika na minimum. Zvanični podaci pokazuju da oko polovine zatvorenika provodi radni dan zaključano u ćelijama. Oni koji nemaju radno zaduženje van ćelije provode jedva dva sata dnevno, dok su iza zaključanih vrata čak 21 do 22 sata. Vikendom se vreme koje mogu da provedu van ćelije smanjuje na svega sat i po.

Čak je i boravak na svežem vazduhu ograničen na jedva sat vremena dnevno, u skučenom, sivom dvorištu sa svega nekoliko klupa, u koje zatvorenici izlaze po krilima. Oni koji iz straha za sopstveni život sami zatraže izolaciju završavaju pod strogim merama, bez televizora i kontakta sa drugima, često previše uplašeni čak i da izađu na hodnik po obrok.

Oronula zgrada, prokišnjavanje i neispravni alarmi

Brenda iza zidina Vejkfilda, osim opasnosti od drugih osuđenika, čekaju i teški uslovi u oronuloj zgradi iz viktorijanskog doba. Krovovi prokišnjavaju, podovi u hodnicima i ćelijama su izlizani i oštećeni, a tuševi dotrajali, sa improvizovanim zavesama i buđi. Zbog lošeg stanja električnih instalacija, zatvorenicima je strogo zabranjeno da u ćelijama drže električne bokale. Zato na toplu vodu satima čekaju u redovima ispred bojlera na spratovima, koji su često u kvaru.

Zbog kvara na ventilaciji, kuhinja je nedavno više od pet nedelja bila bez dovoda gasa, pa je izbor obroka bio ograničen. Posebnu zabrinutost izazivaju zabeleženi ozbiljni kvarovi na bezbednosnim sistemima i tasterima za hitne pozive u ćelijama. Tek svakom četvrtom zatvoreniku čuvar otključa vrata u roku od pet minuta od aktiviranja alarma.

Zdravstveni sistem na kolenima

Pored oronule zgrade, problem predstavlja i zdravstvena zaštita, koja je pod velikim pritiskom. Zbog manjka osoblja za sprovođenje zatvorenika do ambulanti, obim usluga primarne zdravstvene zaštite znatno je smanjen. Na pregled kod lekara opšte prakse čeka se i do 11 nedelja, dok se na stomatološki pregled čeka čak 35 nedelja.

U takvim uslovima, nekadašnju zvezdu, naviknutu na raskoš i pažnju, čeka svakodnevica obeležena strahom, strogim zatvorskim režimom i dugim boravkom iza zaključanih vrata, nakon presude za seksualne prestupe i zlostavljanje žena.

(Blic Žena)

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