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ANA DE ARMAS IMA NOVOG DEČKA: On je njen novi partner nakon Toma Kruza i Bena Afleka

Ana de Armas je blistala u Las Vegasu u društvu novog partnera.

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Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia
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Ana de Armas (38) pojavila se sinoć na dodeli nagrada za Ličnost godine, Latino akademije za snimanje, a pored njene pojave koja ne može da ostane neprimećena, pažnju je pokupio i njen novi partner. 

Kubansko-španska glumica koračala je crvenim tepihom sa muzičarem Betom Montenegrom (37), za koga se smatra da joj je dečko.

Na ovom događaju u Las Vegasu, koji je okupio brojne slavne ličnosti, Ana je pozirala u smeloj crnoj haljini koja je isticala njenu figuru, sa gornjim delom koji čvrsto prijanja uz telo. Ova haljina gotskog stila koja otkriva ramena, imala je suknju od providne čipke koja se spuštala sve do poda, prekrivajući njene crne salonke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Glumica je blistala dok je na crvenom tepihu razmenjivala poglede sa Betom, frontmenom grupe „Ravajana”, dobitnika nagrade Gremi – koji je izgledao veoma elegantno u "oversajz" odelu. 

Podsetimo, ovo je Anino prvo pojavljivanje sa partnerom u javnosti od kad se spekulisalo da je bila u vezi sa Tomom Kruzom. 
 

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