OVAKO PROFESIONALNI KUVARI DINSTAJU LUK: Jedan potez ga čini savršenim

Dinstani luk osnova je brojnih domaćih jela, od pasulja i gulaša do paprikaša, sosova i raznih čorbi.

Ipak, mnogima smeta jak miris koji se širi kuhinjom dok se luk priprema. Profesionalni kuvari imaju jednostavan trik kojim luk postaje mekan, sladak i staklast, a neprijatan miris tokom pripreme može da se ublaži.

Tajna nije u skupim sastojcima, već u pravilnoj temperaturi, malo vode i strpljenju. Umesto da se luk odmah prži na jakoj vatri, potrebno je da se polako dinsta, kako bi omekšao u sopstvenom soku i ravnomerno se termički obradio.

Sastojci

4 veće glavice crnog luka

2 kašike ulja

50 ml vode

1 prstohvat soli

1 kašičica jabukovog sirćeta (po želji)

Priprema

1. Luk oljuštite i isecite na sitnije kockice ili tanke režnjeve, u zavisnosti od jela za koje ga pripremate.

2. U šerpu ili dublji tiganj sipajte ulje i zagrejte ga na umerenoj temperaturi. Dodajte luk i odmah posolite. So će pomoći da luk pusti sopstveni sok i brže omekša.

3. Evo trika koji mnogi ne primenjuju: odmah dodajte malo vode. Sipajte oko 50 ml vode, promešajte i poklopite posudu. Luk će početi da se dinsta umesto da se prži, pa će postepeno omekšavati bez zagorevanja.

4. Ostavite ga da se kuva na tihoj vatri oko 10 minuta, uz povremeno mešanje. Kada omekša i postane staklast, skinite poklopac i pustite da višak tečnosti ispari.

5. Nastavite da mešate još 5–10 minuta, sve dok luk ne dobije blagu zlatnu boju. Ako želite da ublažite njegov miris i dodate blagu kiselkastu notu, pred kraj možete dodati kašičicu jabukovog sirćeta.

6. Kada luk postane mekan, sočan i blago karamelizovan, spreman je za dodavanje ostalih sastojaka.

Zašto ovaj trik daje bolje rezultate?

Kada se luk odmah stavi na vrelo ulje, brzo počinje da se prži, a njegova prirodna vlaga isparava. Zbog toga može da zagori, postane gorak i ispusti intenzivniji miris.

Dodavanjem male količine vode i poklapanjem posude temperatura se ravnomernije raspoređuje, a luk omekšava u pari i sopstvenom soku. Tek nakon toga se ostavlja da dobije zlatnu boju.

Još jedan koristan savet: Nemojte pojačavati vatru kako biste ubrzali pripremu. Upravo sporo dinstanje daje luku prirodnu slatkoću i puniji ukus. Za dodatno smanjenje mirisa u kuhinji uključite aspirator i obezbedite provetravanje.

Ovaj način pripreme posebno je dobar za pasulj, gulaš, paprikaš i sva jela u kojima luk treba da se gotovo potpuno sjedini sa ostalim sastojcima.

(Stil)