AVRIL LAVINJ DOBILA PRVO DETE: Pevačica (42) celu trudnoću držala u tajnosti (FOTO)

Avril Lavinj je postala mama!

Kanadska pop-pank zvezda objavila je lepe vesti u petak, 13. novembra, na svom Instagramu.

Četrdesetdvogodišnja Avril podelila je tri crno-bele fotografije sa svojih 13,9 miliona pratilaca. Na jednoj se vidi krupni kadar u kojem drži ruku svoje ćerkice, na drugoj Avril drži ćerku priljubljenu uz grudi, dok treća prikazuje tri para kariranih „Vans” patika na skejtbordu, što je baš u njenom stilu.

- Stigla je naša mini-princeza - napisala je pevačica.

Avril nije otkrila ime ćerke, niti s kim ju je dobila, iako se na fotografijama vidi i jedan par patika namenjen tati.

Poznato je da je bila u braku dva puta. Prvi put se udala za pevača Derika Viblija 2006. godine. Par se razveo 2010. godine, a zatim se Avril 2013. udala za Čeda Kregera, glavnog pevača grupe „Nickelback”, ali su se razveli nakon dve godine braka.

Kanadska pop-pank ikona nagoveštavala je da će uskoro dobiti dete. Tokom protekle godine, Avril se držala povučeno, kako kada je reč o javnim pojavljivanjima, tako i kada je u pitanju njeno muzičko stvaralaštvo. NJeno prisustvo na društvenim mrežama takođe je odražavalo isto.

