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SUTRA SU SVETI VRAČI: Jedan običaj ne bi trebalo da se prekrši

Vernici Srpske pravoslavne crkve sutra obeležavaju praznik svetih vrača Kozme i Damjana, odnosno slave Svete Vrače

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Foto: SPC
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju praznik svetih vrača Kozme i Damjana. Oni su bili lekara i čudotvorci, zaštitnici brojnih pravoslavnih domova i zdravstvenih ustanova. Lekari ih slave kao zaštitnike svoje profesije, a Lekarska komora Srbije je 2007. godine i zvanično proglasila taj dan svojom slavom.

Ko su bili sveti Vrači?

Kozma i Damjan su rođeni u Aziji, gde su odgajani kao hrišćani. Kasnije su postali lekari, odnosno vračevi. Veruje su da su od Boga dobili dar da leče ljude, a kako su ga dobili besplatno, oni ljudima nisu naplaćivali lečenje. Ovi svetitelji se na ikonama i freskama predstavljaju u srednjovekovnoj odeći, sa kovčežićima u kojima su nosili lekove.

Kozma i Damjan su bili oprezni u besplatnom lečenju, da se sveti Kozma naljutio na brata što je od neke bolesnice uzeo tri jajeta, a Damjan ih je uzeo kad ga je isceljena žena zaklela Presvetom Trojicom. Po smrti svetitelja, sahranjeni su zajedno u mestu Feremanu, a narod je nastavio da ih priziva u bolesti i nevolji i do danas.

Na sutrašnji dan, prema narodnom verovanju, ne bi trebalo da radimo teške poslove i izlazimo iz kuće pre preke potrebe.

Sveti Vrači se obeležavaju i tokom leta, 14. jula.

Molitva svetim Vračima

Blagodat isceljenja primivši, zdravlje dajete onima koji su bolesni, čudotvorci Kozmo i Damjane, lekari preslavni,vašom posetom pobediste demonske podvale, svet isceljujući čudesima.

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