NIJE NI KAKAO NI CIMET, A JAPANCI GA OBOŽAVAJU: Dodaju ga u kafu za moćan početak dana

Jutarnja kafa je ritual koji mnoge uvodi u dan, a Japanci je obogaćuju sa malo lekovitog začina... Saznajte šta u nju sipaju za ravniji stomak!

Mnogi ljudi se svakog jutra suočavaju sa nadimanjem, osećajem težine u stomaku i usporenim varenjem. Jedan od začina koji se može naći u gotovo svakoj kuhinji jeste đumbir, a njegovo dodavanje čini da jutarnja kafa donese savršen početak dana.

Umesto skupih suplemenata, ponekad je dovoljno da obratite pažnju na jednostavne navike u ishrani. Ipak, važno je imati na umu da nijedan napitak ne može preko noći da reši sve probavne tegobe niti da zameni uravnoteženu ishranu.

Đumbir u kafi: Zašto se ova kombinacija sve češće pominje?

Mleveni đumbir je aromatičan začin prepoznatljiv po blago ljutom ukusu i karakterističnom mirisu. Može se kupiti u gotovo svakoj prodavnici, a koristi se u pripremi različitih jela i napitaka. U Japanu ga često stavljaju u mnoga jela, ali poseban trik je kada ga dodaju u jutarnju kafu.

NJegova glavna aktivna jedinjenja, među kojima je i gingerol, proučavaju se zbog mogućeg uticaja na varenje. Pojedina istraživanja ukazuju na to da đumbir može da utiče na pražnjenje želuca, ali to ne znači da će svima pomoći kod nadimanja, zatvora ili osećaja težine.

Kafa sama po sebi kod nekih ljudi podstiče rad debelog creva, pa se potreba za odlaskom u toalet može javiti ubrzo nakon ispijanja. Ovaj efekat nije prisutan kod svih, a dodavanje đumbira kod nekih može dati dodatni podstrek.

Recept za kafu sa đumbirom

Priprema je jednostavna i ne zahteva posebne sastojke.

Sastojci:

1 šolja skuvane kafe

1/4 kašičice mlevenog đumbira

Malo mleka, po želji

Priprema:

Skuvajte kafu na uobičajen način, a zatim dodajte četvrtinu kašičice mlevenog đumbira i dobro promešajte. Ako vam se dopadne ukus, naredni put možete da prilagodite količinu prema svojim željama.

Đumbir ima intenzivnu, blago ljutkastu aromu, pa je najbolje da počnete sa manjom količinom. Ako volite blaže napitke, možete dodati malo mleka.

Da li kafa sa đumbirom pomaže da stomak bude ravniji?

Važno je napraviti razliku između smanjenja nadutosti i gubitka masnih naslaga. Ako se nadutost povuče, stomak može izgledati manje, ali to ne znači da je došlo do sagorevanja masti.

Ovaj napitak nije sredsto za mršavjenje, ali možed a podstakne rad creva, povoljno utiče na nadutost i da obogati vašu jutarnju šoljicu kafe ukusom i hranljivim sastojcima.

Za urednu probavu važni su i dovoljna količina vode, raznovrsna ishrana bogata vlaknima, redovno kretanje i navike koje odgovaraju vašem organizmu.

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Iako se đumbir često koristi kao začin u svakodnevnoj ishrani, kombinacija sa kafom ne odgovara svima.

Osobe koje imaju gorušicu ili gastroezofagealni refluks mogu primetiti da im kafa, a ponekad i đumbir, pogoršavaju simptome.

Osobe koje uzimaju lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi ili imaju određena hronična oboljenja trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre redovnog uzimanja većih količina đumbira.

Ako su nadimanje, zatvor ili bolovi u stomaku uporni, učestali ili se pogoršavaju, važno je utvrditi njihov uzrok, umesto da se oslanjate samo na kućne trikove.

(Sensa)

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