DANAS JE KRAJ RETROGRADNOG MERKURA: 3 znaka mogu da odahnu, stižu lepe vesti

Danas je petak 13., dan kada se završava retrogradni Merkur.

Ako vam se u poslednje vreme čini da se svaki dogovor komplikuje, da ljudi ne razumeju ono što im govorite, da se stari problemi vraćaju baš onda kada pomislite da ste ih rešili, sigurno ćete se obradovati onome što donosi druga polovina meseca. Već 13. novembra Merkur završava svoj retrogradni hod i ponovo kreće direktno, što se u astrologiji povezuje sa razjašnjavanjem situacija, lakšom komunikacijom i pokretanjem stvari koje su dugo stajale u mestu, a ova tri znaka najviše će osetiti pomenute benefite.

Ovaj retrogradni Merkur počeo je 24. oktobra i odvijao se u znaku Škorpije, pa je njegov simbolički uticaj bio najviše povezan sa poverenjem, tajnama, emotivnim odnosima, zajedničkim novcem. Nije bilo dovoljno samo preći preko problema, mnogi su morali da se vrate na stare priče i konačno pogledaju istini u oči. Sada je tome konačno kraj, a postoji još razloga za optimizam, naročito ako ste pripadnik nekog od ova tri znaka...

I još nešto: istog dana i Venera završava svoj retrogradni hod, pa se otvara prostor za lakše rešavanje ljubavnih nesporazuma, preispitivanje odnosa i donošenje odluka koje se tiču srca.

Škorpija – dolazite do odgovora koje ste dugo čekali

Ovaj znak bi mogao najdirektnije da oseti promenu. Prethodne nedelje donele su bezbroj preispitivanja, i možda ste se pitali da li ste nekome poklonili previše poverenja, da li ste doneli ispravnu odluku ili zašto se određena situacija uporno ponavlja. Neki su se suočili i sa ljudima iz prošlosti, razgovorima za koje su mislili da su završeni i emocijama koje nisu sasvim nestale.

Sada se otvara prostor za drugačiji pogled na sve što se dogodilo. Ono što vam je juče izgledalo komplikovano moglo bi polako da dobije smisao. Posebno je važno da Škorpija sada ne pokušava da kontroliše svaki ishod. Ne mora baš sve da se reši istog dana. Vreme je da prestanete da se vraćate na ono što je bilo i shvatite šta želite dalje.

Blizanci – haos svakodnevice polako se smiruje

Blizanci su pod vladavinom Merkura, pa svaki njegov retrogradni period mogu simbolično da povežu sa komunikacijom, organizacijom, planovima i donošenjem odluka. U periodu iza nas možda vam se činilo da imate deset obaveza, a da nijednu ne uspevate da završite onako kako ste zamislili. Dogovori su se menjali, planovi odlagali, a sitnice koje inače rešavate bez previše razmišljanja postajale su nepotrebno komplikovane.

Dobra vest je da se posle 13. novembra otvara povoljniji period za organizaciju svakodnevice. U poslu će doći do razjašnjenja nesporazuma, dok bi neki planovi koji su bili na čekanju mogli ponovo da postanu aktuelni. Posebno obratite pažnju na razgovore sa ljudima sa kojima svakodnevno sarađujete. Nešto što je ranije delovalo kao nerešiv problem moglo bi da se pokaže jednostavnijim nego što ste mislili.

Devica – konačno vam se vraća samopouzdanje

Devica je drugi znak kojim vlada Merkur, pa njegov povratak direktnom kretanju može imati posebno zanimljivu simboliku. Naglasak će sada biti na razgovorima, dogovorima, učenju, papirologiji i donošenju odluka. Devica voli da ima sve pod kontrolom. Kada se planovi ne odvijaju očekivanim redosledom, to može biti izvor velike nervoze. U prethodnom periodu možda ste previše analizirali tuđe reči, vraćali se i pokušavali da pronađete odgovore na pitanja koja su ostala bez objašnjenja.

Sada stvari počinju da dolaze na svoje mesto. Razgovor koji je bio odložen ili važna informacija na koju ste dugo čekali pomoći će vam da napravite sledeći korak. Preispitajte odnose sa bliskim ljudima, ali i način na koji pokazujete naklonost. Ne morate uvek da budete osoba koja sve razume, sve rešava i sve drži pod kontrolom.

(Blic žena)