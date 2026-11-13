ON JE PROGLAŠEN MUŠKARCEM GODINE: Poznati časopis rekao svoje i žene će se složiti (FOTO)

Predstavništvo magazin GQ ili Gentlemen's Quarterly izabralo je svog muškarca godine, a to je fudbaler Arsenala i engleski reprezentativac Deklan Rajs.

Magazin GQ je napoznatiji lajfstajl magazin koji prati muške modne trendove, stil i kulturu. Iako je dominantno medij posvećen jačem polu, poslednja informacija bi mogla i da obraduje žene.

Naime, fudbaler Arsenala i engleski reprezentativac Deklan Rajs proglašen je muškarcem godine, a njegovo lice krasi naslovnicu najnovijeg izdanja časopisa.

Nagrada ili, bolje rečeno, titula se dodeljuje muškarcima koji su svojim radom i postignutim rezultatima uspeli da se nametnu kao "najbolji".

- Okupljamo najznačajnija, najpopularnija i najuticajnija imena unutar sveta kulture. Deklan Rajs bio je logičan izbor za zvezdu naše naslovnice. S njim je Arsenal skinuo 'prokletstvo' u Premijer ligi, radi se o jednom od najboljih veznih igrača današnjice - rekao je Marej Klark, glavni i odgovorni urednik magazina.

Osim što ređa uspehe na terenu, Deklan može da se pohvali i velikim uticajem u modnom svetu.

Ambasador je bjuti brenda L'Oreal, potpisao je unosne ugovore s Adidasom, a nije tajna i da se pojavljivao u reklamama velikih modnih kuća (Prada, Burberry...).

(Super žena)