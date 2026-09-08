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ANICA SE POHVALILA POKLONOM KOJI JE DOBILA POSLE VENČANJA: Stigao joj je na kućnu adresu, a nosio je i posebnu poruku (FOTO)

Nakon tajnog venčanja sa 39 godina starijim glumcem, stigao joj je poseban poklon.

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Foto: Printscreen/ Instagram - anicalazicofficial
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Samo nekoliko dana nakon što su Anica Lazić i Lazar Ristovski daleko od očiju javnosti izgovorili sudbonosno "da", slavlje u glumičinom domu još ne prestaje. Anica je najpre sreću zbog venčanja podelila sa bliskim prijateljicama, a potom ju je kod kuće sačekao emotivan znak pažnje njene porodice.

Glumica je na društvenim mrežama pokazala raskošan buket liziantusa koji joj je stigao na kućnu adresu. Uz cveće se nalazila i kratka, ali upečatljiva poruka:

"S ljubavlju, tvoja porodica."

Foto: Printscreen/ Insatgram - anicalazicristovski

Ovaj gest još jednom je pokazao da Anica Lazić Ristovski ima podršku svojih najbližih nakon udaje za Lazara Ristovskog, sa kojim je već godinama u emotivnoj vezi.

Porodica uz Anicu uprkos komentarima javnosti

Veza Anice Lazić i Lazara Ristovskog od trenutka kada je postala poznata javnosti privlačila je veliku pažnju. Najviše komentara izazvala je razlika od 39 godina među njima, ali glumački par nije dozvolio da tuđa mišljenja utiču na njihov odnos.

Naprotiv, njih dvoje su vremenom sve otvorenije pokazivali koliko uživaju jedno uz drugo, dok je Aničina porodica, sudeći prema brojnim detaljima koji su dospeli u javnost, od početka bila uz nju.

Posebnu pažnju ranije je privukla njena majka Ankica Lazić, koja nije krila simpatije prema ćerkinom izabraniku.

Aničina majka javno podržavala Lazara Ristovskog

Ankica Lazić svojevremeno je reagovala na jedan od snimaka Lazara Ristovskog na društvenim mrežama i ostavila komentar:

"Hahaha, top", napisala je Ankica uz emotikone koji plaču od smeha.

Anica je majčinu poruku lajkovala, a njihova razmena nije prošla nezapaženo. Bio je to jedan od detalja koji je pokazao da njena majka nema problem sa ćerkinom vezom, uprkos velikoj razlici u godinama između partnera.

Još jedna poruka privukla je pažnju u oktobru 2023. godine, kada je Lazar Ristovski proslavljao 71. rođendan.

Glumac je tada objavio snimak na Instagramu u kojem je, posmatrajući svoje lice i bore, uz osmeh upitao:

"Okej sam, a?"

Anica mu je javno čestitala rođendan, a ubrzo se među čestitkama pojavila i poruka njene majke.

"Srećan rođendan, vitezu hrabrosti!", napisala je Ankica uz niz emotikona.

Anica joj je potom odgovorila:

"Hvala, mamita! Volim te!".

(Kurir)

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