"BILA JE BRILIJANTNA ŽENA": Tom Kruz se prisetio svog prvog susreta sa princezon Dajanom

Tom Kruz se emotivno prisetio prvog susreta sa princezom Dajanom, opisujući je kao briljantnu i inteligentnu ženu.

Tom Kruz emotivno se prisetio svog prvog susreta sa „briljantnom“ princezom Dajanom, istakavši da je pokojna „princeza naroda“ imala istu neposrednost i prizemnost kakvu danas, prema njegovim rečima, imaju princ Vilijam i Kejt Midlton.

Šezdesetčetvorogodišnji glumac otputovao je u nedelju u Francusku u okviru promotivne turneje za svoj novi film „Digger“. Tokom boravka gostovao je u emisiji Lorana Delahusa, gde je govorio o filmu koji 2. oktobra stiže u bioskope u Velikoj Britaniji i SAD.

Zvezda filma „Top Gun“ tokom intervjua govorila je o svojoj najnovijoj ulozi, ali se osvrnula i na neke od trenutaka koji su obeležili njegovu 42 godine dugu karijeru, prenosi francuski magazin „Gala“.

Prvi susret sa Dajanom ostao mu je u posebnom sećanju

Jedna od uspomena koje posebno čuva jeste prvi susret sa princezom Dajanom, kojoj je predstavljen zajedno sa tadašnjom suprugom Nikol Kidman na premijeri njihovog filma „Far and Away“ 1992. godine.

Kruz se sa velikom naklonošću prisetio pokojne princeze, opisavši je kao „briljantnu i inteligentnu ženu“, a dodao je da je upoznati je i provesti vreme sa njom bilo „pravo zadovoljstvo“.

U avgustu 1997. godine Dajana je tragično poginula u saobraćajnoj nesreći. Kruz i Kidman prisustvovali su njenoj sahrani u Vestminsterskoj opatiji u Londonu, zajedno sa Tomom Henksom i drugim poznatim prijateljima pokojne princeze.

Dajana se našalila na račun njegove visine

Dajana i Kruz sreli su se ponovo 1995. godine, kada je princeza dobila posebnu pozivnicu da poseti snimanje njegovog blokbastera „Mission: Impossible“, pre nego što je film 1996. stigao pred publiku.

Prema rečima njenog nekadašnjeg kraljevskog kuvara Darena Mekgrejdija, Dajana, koja je bila visoka oko 178 centimetara, nakon tog susreta vratila se u kuhinju i našalila da ne bi mogla da bude u vezi sa Kruzom zbog njegove visine od oko 170 centimetara.

– Eto još jednog kog mogu da precrtam sa spiska – prenizak je– navodno je rekla Dajana.

„Bila je poput Vilijama i Kejt – pristupačna i prizemna“

Govoreći dalje o susretima sa Dajanom, Kruz je istakao da je u njoj prepoznao iste osobine koje danas vidi kod njenog sina, princa Vilijama, i njegove supruge Kejt.

– Bila je poput Vilijama i Kejt: pristupačna, prizemna – rekao je.

Tokom londonske premijere filma „Digger“, održane 22. septembra, Kruz se ponovo susreo sa svojim dugogodišnjim prijateljima, princom i princezom od Velsa.

Sve oči bile su uprte u glumca kada je prekršio kraljevski protokol i pomogao Kejt da siđe niz stepenice bioskopa „Odeon Luxe“ na Lester skveru, dok je princ od Velsa hodao pored nje.

Kruz je, zapravo, među poznatim ličnostima koje godinama neguju bliske odnose sa članovima britanske kraljevske porodice.

Kruz je i ranije prekršio kraljevski protokol zbog Kejt

Tom Kruz je prvi put privukao pažnju sličnim gestom 19. maja 2022. godine, na kraljevskoj filmskoj premijeri ostvarenja „Top Gun: Maverick“ na Lester skveru.

Tada je uzeo Kejt za ruku kako bi joj pomogao da prođe crvenim tepihom, što je opisano kao kršenje uobičajenog kraljevskog protokola.

Zvezda serijala „Mission: Impossible“ tokom godina je imala privatno popodnevno druženje uz čaj sa pokojnom kraljicom Elizabetom II, sa princom Vilijamom zbližila se zahvaljujući zajedničkoj ljubavi prema avijaciji, a prema princezi od Velsa često je pokazivala džentlmenske manire.

Imao je zapaženu ulogu i u proslavi Platinastog jubileja pokojne kraljice, kao i na koncertu povodom krunisanja, a svojevremeno je čak rekao da kralj Čarls može da bude njegov „wingman“, odnosno partner u letu.

Sa kraljevskom porodicom povezala ga je i ljubav prema letenju

Kruz je tokom godina nastavio da se zbližava sa članovima kraljevske porodice zahvaljujući, između ostalog, zajedničkoj ljubavi prema letenju. Takav odnos imao je i sa pokojnom kraljicom Elizabetom II.

Tokom poslednjih nedelja koje je kraljica provela u zamku Vindzor, pre nego što je otputovala u Balmoral, gde je preminula, pozvala je Kruza na čaj u kraljevsku rezidenciju.

Navodno je bila razočarana što tokom proslave svog Platinastog jubileja, koja je održana ranije tog leta, nije imala priliku da lično upozna holivudsku zvezdu.

Iako se sa kraljicom nije susreo tokom nedelje jubilarnih proslava, Kruz se pojavio u jednom segmentu programa posvećenog jubileju.

O kraljci Elizabeti II tada je rekao:

– Ona je žena kojoj se izuzetno divim. Ima ogromno dostojanstvo i divim se njenoj posvećenosti. Ono što je postigla bilo je istorijsko.

Izvori su tvrdili da su se Kruz i kraljica tokom susreta veoma dobro razumeli, kao i da je pokojnoj kraljici bilo izuzetno drago što ga je videla. Navodno mu je čak dozvolila da svojim helikopterom sleti na travnjak zamka.

Kruz je dobio i poziv da ponovo dođe na ručak, ali je kraljica, nažalost, preminula pre nego što je glumac uspeo da se vrati.

(Stil)

BONUS VIDEO: