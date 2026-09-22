BOLEST JOJ NE MOŽE NIŠTA: Selin Dion se popela na automobil, pa igrala i pevala sa fanovima (VIDEO)

Selin Dion je 2022. godine javno otkrila da joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe.

Selin Dion još jednom je pokazala koliko joj je povratak publici značio. Nakon koncerta u Parizu, pevačica je iznenadila fanove potpuno spontanim potezom – izašla je ispred hotela, izula obuću, popela se na automobil i zajedno sa okupljenima pevala jedan od svojih najvećih hitova.

Snimci ovog nesvakidašnjeg susreta brzo su obišli društvene mreže, a na njima se vidi nasmejana Selin kako bez velike distance komunicira sa ljudima koji su je čekali ispred hotela.

Sve se dogodilo nakon njenog trećeg nastupa u okviru velike povratničke rezidencije u Plenitude Areni u Nanteru, gde je zakazano ukupno 26 koncerata.

Selin Dion izula papuče i popela se na automobil

Kada je izašla pred okupljene obožavaoce, 58-godišnja pevačica prišla je parkiranom crnom automobilu, izula papuče i sela na haubu.

U trenutku kada se začuo njen hit "Pour que tu m’aimes encore" iz 1995. godine, Selin nije odolela. Počela je da peva zajedno sa fanovima, da se njiše u ritmu i nogama prati muziku, a u jednom trenutku je čak rukama "dirigovala" okupljenima koji su je snimali telefonima.

#celinedion #concert ♬ son original - Paris Match @parismatch Céline Dion pieds nus sur le capot de sa voiture, elle chante avec ses fans devant son hôtel à Paris 🎤 La « Célinemania » bat son plein dans la capitale. Jour et nuit, des dizaines de fans se rassemblent devant l’hôtel parisien de Céline Dion pour tenter d’apercevoir la chanteuse. Jeudi 18 septembre, après son troisième concert à la Plenitude Arena et près de 2h30 de show, la star a une nouvelle fois créé l’événement à son retour. Pieds nus, Céline Dion est montée sur le capot de sa voiture pour chanter à l’unisson avec ses fans réunis autour d’elle, dans une véritable scène de liesse. Crédit : Bestimage #onregardequoi

Spontani mini-nastup tu se nije završio.

Selin je u jednom trenutku legla preko haube automobila, okrenula se na stomak, a zatim ustala uz osmeh i nastavila da igra, tapše i peva. Sve vreme u blizini su bili članovi njenog obezbeđenja. Od obožavalaca se na kraju oprostila tako što je rukama napravila znak srca.

Posle glamura na sceni - potpuno opušteno izdanje

Za razliku od raskošnih kostima koje nosi tokom koncerata, Selin je za ovo spontano druženje izabrala sasvim opuštenu kombinaciju.

Nosila je široke pantalone i bomber jaknu, dok joj je kosa bila skupljena u nisku punđu. Upravo ta neposrednost dodatno je oduševila fanove, koji su nekoliko minuta dobili potpuno drugačiju Selin od one koju gledaju na velikoj sceni.

Veliki povratak Selin Dion posle više od šest godina

Ovaj trenutak dogodio se samo nekoliko dana nakon jednog od najvažnijih nastupa u njenoj karijeri.

Selin Dion se 12. septembra vratila na scenu prvim celovečernjim koncertom.

Već tokom uvodne pesme "On ne change pas" emocije su je savladale, pa je zastala i brisala suze pred publikom.

Kasnije se obratila publici i zahvalila joj što ju je čekala.

- Dala sam obećanje. Obećala sam da ću se vratiti, da ću ponovo biti na sceni. I evo me, pevam za vas i pevam za sebe, pevam život! Hvala vam od srca na podršci i strpljenju - poručila je.

NJen poslednji celovečernji koncert pre povratka održan je još u martu 2020. godine. Nastavak turneje tada je najpre zaustavila pandemija, a zatim su usledili ozbiljni zdravstveni problemi.

Dijagnoza joj je promenila život

Selin Dion je 2022. godine javno otkrila da joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe, redak autoimuni neurološki poremećaj koji može da izazove ukočenost mišića, bolne grčeve i ozbiljne probleme sa kretanjem.

Zbog bolesti je dugo bila primorana da napravi pauzu u karijeri, dok je povratak na veliku scenu pripremala mesecima.

Pred koncerte u Parizu govorila je da koristi novu terapiju i da prolazi kroz fizikalne i vokalne vežbe, kao i druge tretmane koji joj pomažu da ponovo nastupa.

(Kurir)

BONUS VIDEO: