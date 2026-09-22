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KOSA KOJA ĆE OBELEŽITI JESEN 2026: Piksi se vratio, ali ovog puta u mnogo ženstvenijoj verziji i Zendaja ga obožava (FOTO)

Zendaja potvrđuje novi jeseni trend kose.

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Foto: Profimedia/ ABACAPRESS, Abaca Press
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Imate želju da promenite frizuru iz korena? Možda će vam Zendaja dati ideju za to. 

Glumica (30) je još jednom pokazala da ume da iznese gotovo svaku frizuru, a čini se da se najbolje oseća s kratko ošišanom kosom, baš onako kako nam se i predstavila na početku karijere. Nedavno se tokom NJujorške nedelje mode pojavila sa promenom o kojoj je barem jednom mislila svaka žena - kratko ošišanom, "muškom" frizurom ili kako se u modnom svetu zove - piksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prada Beauty (@pradabeauty)

Za razliku od strogo ošišanog piksija koji je godinama bio i te kako popularan, Zendajina verzija deluje mekše i ležernije, pa frizura izgleda mnogo ženstvenije i nenametljivije. Upravo je to kombinacija koja bi mogla da obeleži jesen pred nama. 

Piksi je način šišanja kome se vraćamo kad želimo veliku, smelu promenu, ali je ove sezone naglasak na mekšim linijama, teksturi i volumenu koji dolazi prirodno.

Tako da, ako razmišljate o promeni, Zendajin novi izgled bi mogao da bude i vaša inspiracija. Kratka kosa nikad nije bila modernija i sofisticiranija. 

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