PLJUŠTE OPTUŽBE NA RAČUN MUŽA SERENE VILIJAMS: Tvrde da iskorišćava sportistkinje, a ona stoji uz njega

Serena ga je navodno upozoravala na to što radi, ali je on išao dalje glavom kroz zid

Aleksis Ohanijan, suprug teniske legende Serene Vilijams i suosnivač Reddita, našao se na meti kritika zbog svog projekta Athlos, takmičenja u ženskoj atletici.

Kritičari tvrde da vlasnici sportskih liga ostvaruju najveću finansijsku korist, dok sportistkinje dobijaju samo deo prihoda koje svojim nastupima generišu.

Ohanijan je na ove optužbe odgovorio ističući da Athlos pokušava da uvede drugačiji model.

Sportistkinje kao suvlasnice

Za sezonu 2026. Athlos je predstavio model prema kojem pojedine atletičarke dobijaju vlasnički udeo u organizaciji. Među poznatim imenima povezanim sa projektom nalaze se Gabi Tomas, Tara Dejvis-Vudhol, , Ša'Kari Ričardson.

Prema Ohanijanu, ideja je da sportistkinje ne budu samo učesnice takmičenja, već i osobe koje mogu finansijski profitirati ukoliko vrednost lige raste tokom godina.

Veći nagradni fond

Athlos je za svoja dva takmičenja u 2026. godini najavio više od 2,1 milion dolara nagradnog fonda.

Nagrade uključuju 65.000 dolara za pobednicu svake discipline i dodatni bonus od 25.000 dolara za ukupne šampionke.

Athletics deserves center stage ✨ pic.twitter.com/xIPIFyx2Q6 — ATHLOS (@athlos) September 20, 2026

Cilj projekta je da poveća interesovanje publike za žensku atletiku i stvori komercijalno uspešnu sportsku platformu namenjenu isključivo ženama.

Serena ga je upozoravala

Ohanijan je ranije izjavio da ga je Serena Vilijams pokušala odgovoriti od ulaganja u ženski sport jer je iz ličnog iskustva znala sa kakvim se finansijskim i organizacionim problemima sportistkinje suočavaju.

Ipak, on je odlučio da nastavi sa ulaganjima i danas su ženski sportovi jedan od glavnih fokusa njegovih investicija, a Athlos njegov najvidljiviji projekat u atletici.

RUN THROUGH THE TAPE. Klaudia Kazimierska leaves it all on the track to take the crown in the mile! pic.twitter.com/jTxP0wNUlX — ATHLOS (@athlos) September 18, 2026

Šira rasprava

Optužbe protiv Ohanijana otvorile su šire pitanje koje se sve češće postavlja u svetu sporta, kada ženski sport postane veliki biznis, ko treba da ima najveću korist od tog rasta, investitori, organizatori ili same sportistkinje?

Athlos pokušava da odgovori na to uključivanjem određenog broja atletičarki u vlasničku strukturu, ali rasprava o tome koliko je takav model pravedan verovatno će se nastaviti i u budućnosti.

(Glossy)

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