BREDA PITA RAZDIRU PORODIČNE NEVOLJE: Deca brišu njegovo prezime, a glumac ponovo pije

Prijatelji Breda Pita otkrili su šta smatraju najtežim periodom u životu slavnog glumca tokom burnog razvoda od Anđeline Džoli, nakon što se pojavio na premijeri filma "Heart of the Beast" u Frenklinu, u američkoj saveznoj državi Tenesi.

Glumac (62) navodno je insistirao da premijera bude održana u amfiteatru FirstBank, daleko od holivudskog glamura i reflektora.

Kako su njegovi prijatelji rekli za Daily Mail, Pit je želeo da novi film proslavi sa "običnim ljudima", daleko od, kako navode, "stalne drame" koja je pratila njegov komplikovani razvod.

Prema njihovim tvrdnjama, upravo podrška bliskih prijatelja i ljudi koji nisu deo sveta slavnih pomogla mu je da prebrodi posledice razvoda i otuđenje od njihovo šestoro dece, piše Kurir.

Zvezda filma Borilački klub (Fight Club) potpuno je prestao da pije alkohol nakon rastanka sa Anđelinom Džoli, a navodno je tek nedavno počeo da konzumira male količine alkohola posle sedam godina apstinencije.

"Imao je problem sa Anđelinom, ne sa alkoholom", tvrdi jedan izvor.

"Mnogo je radio na sebi i sada je, konačno, na veoma dobrom mestu. Zato je i želeo da premijera bude u Frenklinu, među običnim ljudima."

"Otuđenje od dece bilo je najgore što mu se dogodilo"

Prijatelji tvrde da je Pit jedno vreme izgubio pravac, ali da je uspeo da prebrodi težak period.

"Razvod od Anđeline bio je bolan, ali otuđenje od dece bilo je najgore što mu se ikada dogodilo", rekao je jedan od njih.

Dodaju da je danas prihvatio situaciju i da se namerno okružuje ljudima kojima slava nije prioritet.

(Nova)

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