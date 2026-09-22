PRINC HARI ŽELI DA SNIMI FILM O PRINCEZI DAJANI: Život "najvoljenije prineze" opet u fokusu

Princ Hari razmatra snimanje dokumentarnog filma o princezi Dajani 30 godina nakon njene smrti.

Vojvoda od Saseksa razmatra niz projekata kako bi odao počast zaostavštini svoje majke, a kako navodi magazin "Pipl" već je stupio u kontakt sa članovima porodice i prijateljima bliskim pokojnoj princezi od Velsa.

Hari (42) istražuje kako bi na najznačajniji način mogao da oda počast svojoj majci i njenom nasleđu uoči godišnjice 31. avgusta 2027. godine, a u opticaju je više različitih ideja. Među njima je i mogućnost snimanja dokumentarnog filma o Dajani, o čemu se već spekulisalo, mada prema saznanjima magazina "Pipl" nijedan takav projekat još uvek nije finalizovan niti potvrđen.

Podsetimo, Hari je imao 12, a njegov brat, princ Vilijam, 15 godina kada je Dajana preminula u 36. godini nakon saobraćajne nesreće u Parizu, 31. avgusta 1997. godine.

Braća su se prethodno okupila kako bi odala počast svojoj majci u dokumentarnom filmu iz 2017. godine pod nazivom „Dajana, naša majka: NJen život i nasleđe”, objavljenom uoči dvadesete godišnjice njene smrti. U tom filmu, Vilijam i Hari su otvoreno govorili o uspomenama na Dajanu i o tome kako je na njih uticao gubitak majke u tako ranom uzrastu. Skoro deceniju kasnije, njihov odnos je ozbiljno narušen, a razdor između braće i dalje nije prevaziđen.

Vest o novom projektu stiže u trenutku kada se, uoči 30. godišnjice njene smrti, život i zaostavština princeze Dajane ponovo nalaze u žiži javnosti. NJen mlađi brat, Čarls Spenser, takođe se osvrnuo na Dajanin život u svojim novim memoarima pod nazivom „Labudova pesma: Dajana, moja sestra“, pružajući intiman uvid u njihov odnos, njene životne borbe i period nakon njene smrti.

U ekskluzivnom razgovoru za časopis *People*, vođenom na Altorpu – porodičnom imanju Spenserovih gde počiva Dajana – Čarls Spenser je govorio o svojoj sestri.

- Da, ima trenutaka kada... zaista osećam da je Dajana uz mene u teškim situacijama. Kada moram da se upustim u nešto ozbiljno – poput sastanka na kojem se rešavaju važne stvari ili slično – uvek nosim dugmad za manžetne koju mi je ona poklonila krajem osamdesetih, kao neku vrstu uspomene. Sećanje na Dajanu i danas pruža utehu ljudima - rekao je on za "Pipl".

Dajana je imala samo 36 godina kada je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Nakon što je 1996. godine okončan njen razvod od tadašnjeg princa Čarlsa, pokojna princeza od Velsa je u vreme svoje smrti bila u vezi sa egipatskim filmskim producentom Dodijem Fajedom.

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