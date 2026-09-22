"DAJANA JE OŠAMARILA OCA, A MAĆEHU GURNULA NIZ STEPENICE": Brat pokojne princeze ne prestaje da iznenađuje svojim tvrdnjama

Čarls Spenser tvrdi da je princeza Dajana imala ADHD (poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću) i da je duboko proživljavala izdaje.

Čarls Spenser,brat princeze Dajane, u razgovoru za časopis People je otkrio je kako je pokojna princeza u nekoliko navrata bila agresivna. Čarls Spenser tvrdi kako je Dajana, kao devojčica, jednom njega gurnula s bicikla bez nekog posebnog razloga, da je oca ošamarila kada im je rekao da će se oženiti Rejnom Spenser, a najdramatičniji ispad princeza je imala kada je navodno Rejnu gurnula niz stepenice.

Prema Čarlsovim rečima, incident se dogodio 1989. godine, nakon porodične probe uoči njegovog prvog vjenčanja. Tvrdi da je Rejn Dajaninu majku, Frensis, držala odvojenu od ostatka porodice, a potom uvredila Dajanu.

- A onda je Rejn, moja maćeha, uvredila Dajanu rekavši da ne može da veruje da se princ Čarls oženio tako glupom ženom. Mislim da je to verovatno bila kap koja je prelila čašu. Ne želim da kažem da je u redu biti fizički nasilan, ali to se nije dogodilo bez razloga - rekao je Spenser, čiji memoari "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" izlaze danas. Grof Spenser je ispričao i kako je razgovarao sa sestrom kada je odlučila da se razvede i upozorio je da javnost neće razumeti njenu odluku.

- Rekao sam joj: "Moram da te upozorim, mislim da javnost neće nužno razumeti ovo što radiš i možda će ti zameriti što si okončala njihovu bajku." A ona je na to rekla: "Pa, moj suprug je zaljubljen u svog ličnog poslužitelja", odnosno člana osoblja u domaćinstvu. Iskreno, u tom trenutku sam pomislio: "Pa, to je još jedan razlog." To je tada za mene značilo samo to. Sećam se da sam pomislio: "Vau, nisam znao za to." Zapravo ne znam na koga je konkretno mislila, ali zvučalo je kao još jedan ekser u kovčegu njihovog braka - kazao je Spenser. Otkrio je i kako smatra da je Dajana bila disleksična, te da je imala ADHD, zbog čega je teško podnosila sve što joj se događalo i često je znala da prekine odnose s ljudima.

- Ovo nije kritika. To je spoznaja da se borila sa stanjem koje uopšte nije bilo dijagnostikovano i da je mogla naglo da promeni raspoloženje. Ako bi imala osećaj da ju je prijatelj izneverio, to joj je bila velika stvar i teško je bilo vratiti odnos na staro. U knjizi sam vrlo otvoren po tom pitanju. Nije bilo nijednog člana moje porodice s kojim se Dajana u nekom trenutku nije posvađala i okrenula mu leđa. Ali mi kao porodica nismo nigde išli, pa bismo joj se s vremenom ponovo našli u milosti, ili kako god to nazvali. Ali razumevanje te strane njenog ADHD-a zaista je korisno. Kao i razumevanje neverovatnog pritiska pod kojim je bila - ispričao je Spenser i ponovio kako smatra da je bilo okrutno Vilijama i Harija terati da hodaju iza majčinog kovčega.Pohvalio je ponašanje pokojnog princa Filipa tokom Dajanine sahrane.

- Sećam se samo koliko je Hari bio malen, sićušna tačkica dečaka koji je javno hodao iza majčinog kovčega. To je bilo monstruozno. Bilo je užasno, a ja sam mogao tako malo toga da učinim. Sećam se jednog trenutka kada sam pomislio: "Dobro, otprilike smo na pola tog strašnog, dugog puta." Prošli smo ispod jednog od veličanstvenih londonskih lukova, zagrlio sam Harija i rekao mu: "Odlično ti ide." I nastavili smo da hodamo. Princ Filip preuzeo je sve u svoje ruke, sasvim opravdano. Tog dana je bio sjajan. Mislim, kontroverzna je osoba, ali tog dana je zaista odlično postupio. Bio je vojnik i rekao nam je: "Samo gledajte pravo ispred sebe. Ne smete da gledate ni levo ni desno." I tako smo uradili. Međutim, zbog toga je to zapravo bilo vrlo neobično iskustvo jer ste s obe strane mogli da osetite kako prema vama dolazi pravi cunami tuge i kako se raspoloženje gomile menja dok prolazimo. Hodali biste možda stotinak koraka i samo čuli jecanje. A onda biste naišli na deonicu na kojoj bi ljudi Vilijamu i Hariju dovikivali zaista lepe, ali tužne reči. Vrlo je teško osećati toliku količinu emocija, a ne pogledati prema njima. Zbog toga sam često imao noćne more, jer je svega toga jednostavno bilo previše, bilo je preplavljujuće za ljudski mozak. Zato mogu jedino da zamislim kako je to moralo da bude dvojici dečaka - zaključio je Spenser.

U razgovoru za People otkrio je i kako je njegov otac Džon bio zaljubljen u pokojnu princezu Elizabetu, ali da mu je bilo zabranjeno da joj se udvara.

- Moj otac nikada nije govorio o tome, ali u mladosti je bio vrlo zgodan mladi oficir britanske vojske i radio je blizu kraljevske porodice. Verujem da je između njih s obe strane postojala određena povezanost. A onda je Lord Mauntbaten, ujak princa Filipa, mom ocu rekao: "Šta ti, zaboga, radiš? Nisi prikladan." Rečeno mu je da nestane. To mu je u tom trenutku, kao mladom muškarcu u dvadesetim, slomilo srce.

(Kurir/ People)

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