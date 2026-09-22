SINDI KRAFORD NE MOŽE DA SAKRIJE TUGU: Prvi put viđena sa mužem nakon smrti sina, lice zaklonila tamnim naočarima (FOTO)

Sindi Kraford i Rendi Gerber su prvi put zajedno u javnosti nakon gubitka sina Preslija, dok se pojavljuju novi detalji o njegovoj smrti.

Sindi Kraford i njen suprug Rendi Gerber prvi put su viđeni u javnosti nakon smrti njihovog jedinog sina Preslija Gerbera, koji je imao samo 27 godina. Slavni par fotografisan je dok je napuštao njegov dom u Holivudu, samo dan nakon tragedije, dok se istovremeno pojavljuju novi detalji o satima koji su prethodili njegovoj smrti u rehabilitacionom centru.**

Sindi (60) i Rendi (64) napustili su kuću u crnom „rendž roveru“. Rendi je bio za volanom, dok je supermodel sedeo na mestu suvozača sa tamnim naočarima preko očiju. U jednom trenutku fotografisana je kako gestikulira rukom tokom razgovora sa suprugom.

Pored Preslija, supružnici imaju i ćerku Kaju Gerber (25), uspešnu manekenku i glumicu.

Grieving Cindy Crawford and Rande Gerber seen for the first time at son Presley's former home as new details emerge about his desperate last minute dash to save himself from relapse https://t.co/sql4A8EfdB — Daily Mail (@DailyMail) September 22, 2026

Presli preminuo samo nekoliko sati nakon dolaska na rehabilitaciju

Presli Gerber preminuo je u nedelju, 20. septembra, u rehabilitacionoj ustanovi u Santa Moniki, gde je, prema izveštajima američkih medija, stigao prethodne večeri.

TMZ, pozivajući se na izvore koji tvrde da su bili u kontaktu sa njim tokom poslednjih sati života, navodi da Presli navodno nije delovao trezno kada je u subotu uveče došao u ustanovu kako bi potražio pomoć zbog problema sa zavisnošću.

Prema istom izvoru, boravio je u posebnoj kući u okviru rehabilitacionog kompleksa sa još nekoliko osoba. Već sledećeg jutra pronađen je bez svesti.

Ovi navodi nisu isto što i zvanično utvrđen uzrok smrti. Istraga još traje, a toksikološki nalazi nisu objavljeni.

Hitna pomoć pozvana u 9.35, deset minuta kasnije proglašen je mrtvim

Policija Santa Monike saopštila je da su njeni pripadnici 20. septembra oko 9.35 reagovali na prijavu mogućeg predoziranja u bloku 1000 ulice Berkli.

Po dolasku su zatekli odraslog muškarca bez svesti i pokušali da mu spasu život. Presli je proglašen mrtvim u 9.45 časova.

Prema podacima koje je objavio magazin „People“, snimci komunikacije dispečera pokazuju da je poziv hitnim službama upućen zbog srčanog zastoja, dok je zabeležena i prijava mogućeg predoziranja.

Policija njegovu smrt istražuje kao sumnju na predoziranje, ali je naglašeno da trenutno nema naznaka da je reč o nasilnoj smrti.

Obdukcija je u međuvremenu završena, međutim, zvaničan uzrok i način smrti još nisu utvrđeni. Očekuju se dodatna ispitivanja, uključujući toksikološke analize, zbog čega bi konačni rezultati mogli da se čekaju mesecima.

Godinama je otvoreno govorio o svojoj borbi

Presli, koji se još kao tinejdžer oprobao u svetu modelinga, poslednjih godina nije skrivao da prolazi kroz težak period. Javno je govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zavisnošću, kao i o depresiji, anksioznosti i napadima panike.

Govorio je i o tome da je tokom godina potražio pomoć velikog broja stručnjaka, ali i o želji da sopstvenim iskustvom pomogne ljudima koji prolaze kroz slične probleme.

Jedan od njegovih poslednjih javnih pokušaja da se izbori sa zavisnošću odveo ga je u Meksiko.

Nekoliko meseci pre smrti prošao kontroverzni tretman

Presli je u martu javno otkrio da je u jednoj meksičkoj klinici prošao tretman ibogainom, psihoaktivnom supstancom dobijenom iz biljke tabernanthe iboga poreklom iz centralne Afrike.

Govorio je da je primio takozvanu „flood dose“, odnosno veliku jednokratnu dozu, u nadi da će mu iskustvo pomoći u borbi sa zavisnošću. Tada nije skrivao koliko ga je tretman plašio, ali je izrazio nadu da će to biti poslednji put da mora da prolazi kroz takvu vrstu lečenja.

Ibogain nije odobren kao lek u Sjedinjenim Državama i tamo je svrstan među supstance iz kategorije Schedule I. Uprkos tome, postoje specijalizovane klinike u drugim zemljama u kojima se koristi u eksperimentalnim ili drugačije regulisanim programima za osobe koje pokušavaju da se izbore sa zavisnošću.

Sindi mu je poručila: „Ti si ratnik“

Posebno potresno nakon Preslijeve smrti deluju poruke podrške koje mu je porodica ostavila kada je javno progovorio o svom lečenju.

Sindi je sinu tada napisala da je „ratnik“ i poručila mu da je ponosna na njega zato što je prošao kroz težak period pokušavajući ponovo da pronađe sebe.

„Ti si ratnik! Prošao si kroz vatru da bi pronašao sebe! Tako sam ponosan!“, dok je Kaja dodala: „To je moj brat, jako sam ponosan.“

A otac Rendi se nadovezao: „Toliko sam ponosan na tebe i tvoju hrabrost. Suočavanje sa teškim stvarima zahteva pravu snagu, a gledanje kako pronalaziš put nazad do sebe je sve. Mnogo te volim.“

Porodična podrška pratila je Preslija tokom njegove borbe, a Kaja je ranije govorila i o tome koliko je bratova otvorenost o mentalnom zdravlju bila drugačija od tradicionalne privatnosti njihove porodice.

Porodica traži privatnost

Nakon potvrde Preslijeve smrti, predstavnik porodice saopštio je da Sindi, Rendi i Kaja mole javnost da poštuje njihovu privatnost tokom, kako su naveli, „veoma teškog i bolnog perioda“.

Iako policija njegovu smrt trenutno istražuje kao sumnju na predoziranje, konačan odgovor o tome šta se dogodilo 27-godišnjem Presliju Gerberu daće tek zvanični nalazi medicinskog istražitelja i toksikološke analize.

(Stil)

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