"MOGAO JE BITI SPAŠEN": Kako je došlo do toga da sin Sindi Kraford umre u rehabilitacionom centru?

Doktorka smatra da je ono što se dogodilo sinu Sindi Kroford posledica „demokratskog režima“ u takvim ustanovama.

Specijalista za zavisnosti Aleksej Kazancev spekulisao je o tome šta je moglo dovesti do tragične smrti Preslija Gerbera, sina Sindi Kroford i Renda Gerbera. Mladić je preminuo u centru za rehabilitaciju, a preliminarni uzrok smrti bio je srčani zastoj. Međutim, nekontrolisana upotreba lekova mogla je doprineti smrti.

"Porodica moli da se njihova privatnost poštuje tokom ovog veoma teškog i bolnog vremena“, rekao je Krofordov predstavnik.

Tuga roditelja bila je duboka: Presli je bio najstariji sin 60-godišnje Sindi supermodela i 64-godišnjeg biznismena, Renda Gerbera. Dvadesetsedmogodišnjak je bio na lečenju od zavisnosti od droga u rehabilitacionom centru. Takođe je patio od problema sa mentalnim zdravljem od malih nogu. Uprkos tome, Presli Gerber nije bio besposlen, gradeći uspešnu karijeru u manekenstvu i akumulirajući neto vrednost od 14 miliona dolara.

Psihijatar i vrhunski narkolog Aleksej Kazancev smatra da je sin Sindi Kroford možda preminuo zbog nekontrolisane upotrebe lekova.

"Po mom mišljenju, najlogičnije objašnjenje je predoziranje drogom. Možda ih je sam uzimao. Osim toga, i sam je rekao da je stalno menjao dozu. Ali da budem jasan, mi u našim rehabilitacionim centrima nemamo pristup lekovima. Ako osoba uzima lekove koje joj je propisao lekar, sve ih čuva osoblje, a pacijentu se daje tačna doza. Neko ko dođe na rehabilitaciju nema ništa sa sobom. Imaju veću slobodu kretanja. Verujem da su u određenim kombinacijama lekovi mogli dovesti do predoziranja i respiratorne paralize. Ali on očigledno nije umro od psihoterapije“, kaže specijalista za zavisnosti za Woman.ru.

Doktorka napominje da su opuštene mere bezbednosti u sličnim ustanovama u Sjedinjenim Državama više puta dovele do tragedija. A ono što se dogodilo sinu Sindi Kroford je posledica „demokratskog režima“ u takvim ustanovama.

„U takvim ustanovama nema specijalista za zavisnosti, a nemamo ih ni mi ovde. Pošto su centri za rehabilitaciju pod Ministarstvom rada, a ne Ministarstvom zdravlja, to nisu medicinske službe. Rehabilitacija se obezbeđuje kroz socijalni rad i radnu terapiju. Specijalista za zavisnost od droga dolazi i pruža usluge i konsultacije. Ako je potrebna ozbiljna pomoć, zovu hitnu pomoć. U Americi nema specijalista za zavisnosti; postoje psihijatri, psihoterapeuti i specijalisti za zavisnosti. Ali to je drugačiji nivo nege, a ne lečenja. Mislim da je momak mogao biti spašen da je na vreme pregledan i da je pozvana hitna pomoć. Ali vrhunac smrtnosti se obično dešava u 5 ujutru, kada nikoga nema u blizini“, zaključio je lekar.

Podsećanja radi, 36-godišnja Hejden Panetijer je takođe iznenada preminula u Sjedinjenim Državama sredinom avgusta. Glumica je pronađena bez svesti u svom domu u Grinvilu, Južna Karolina, a službe hitne pomoći su prijavile „predoziranje“ i „srčani zastoj“.

(woman.ru)

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