"DA SAM IMAO IZBORA, NE BIH ŽELEO DA SE RODIM KAO MUSTAFA": Glumac voleo da slavi Božić i Uskrs, a baka ga terala da se klanja

Govoreći o porodici, Nadarević se prisećao i različitih pravila koja su važila kod njegovih baka.

Mustafa Nadarević je kao Izet Fazlinović u seriji „Lud, zbunjen, normalan“ zasmejavao generacije gledalaca, ali je u sopstvenom životu prolazio kroz gubitke o kojima je govorio sa mnogo bola. Rano je ostao bez oca, kasnije i bez majke, a 2012. godine izgubio je suprugu Slavicu Radović, samo nekoliko nedelja nakon venčanja.

Gluma za njega nije bila samo profesija. U trenucima kada je privatni život postajao težak, scena mu je pružala mogućnost da makar nakratko izađe iz sopstvene tuge. Nastupao je i nakon majčine smrti, a o tome zašto mu je rad tada bio potreban govorio je otvoreno:

– Tako mi je bilo lakše. To je bežanje od stvarnosti i bežanje u lik koji nisam ja, onda manje boli. Dobra gluma je zadnja stepenica ka šizofreniji. Moraš se dati jako, a s druge strane ostati zdrav u glavi – rekao je svojevremeno Nadarević.

Slavicu izgubio ubrzo posle venčanja

Sa kostimografkinjom i scenografkinjom Slavicom Radović proveo je 15 godina. Venčali su se 25. aprila 2012, ali njihov brak trajao je kratko. Slavica je preminula 7. juna iste godine, posle desetogodišnje borbe sa malignom bolešću.

U autobiografskim zapisima Nadarević je ostavio uspomene na njihov susret, prosidbu i zajednički život, ali i reči o onome što ostaje kada voljene osobe više nema:

„Umetnost življenja i glume negde su vrlo blizu, s tim da je gluma bolja, jer na sceni možeš umirati mnogo puta, a ostati živ. Nažalost, život je netalentovani glumac. Kada nas jednom neko napusti, onda je to zauvek. Ostaje samo umeće preživljavanja. I sećanja.“

Nadarević je imao troje dece. Iz veze sa Jasnom dobio je ćerku Nađu, dok je sa Snježanom dobio sina Ašu i ćerku Nanu.

Prva uloga bila mu je Crvenkapica

Rođen je 2. maja 1943. godine u Banjaluci, tokom Drugog svetskog rata. NJegov otac Mehmed umro je od tuberkuloze sa svega 28 godina, a majka Asja tada je imala 22.

Detinjstvo i školovanje vodili su ga kroz Zagreb, Bosanski Novi i Rijeku. Prvi put je pred publiku stao kao sedmogodišnjak, u školskoj predstavi u kojoj je igrao Crvenkapicu. Učiteljica ga je odabrala zbog duže kose i glasa koji je sam opisivao kao „škripav“.

Tokom gimnazijskih dana pridružio se amaterskom pozorištu „Viktor Car Emin“. Dečja uloga tako je dobila nastavak u ozbiljnijem interesovanju za scenu, kojoj će posvetiti život.

Odrastao uz različite verske običaje

Govoreći o porodici, Nadarević se prisećao i različitih pravila koja su važila kod njegovih baka. Ta iskustva oblikovala su njegov lični odnos prema veri.

– Dok sam bio u poseti toj baki u Bosanskom Novom, ona me je uveče naterala da „učim“, što znači da se molim Bogu, da se klanjam. A ja sam bio umoran kao dete, igrao sam se po ceo dan, trčao sa decom, samo sam čekao da legnem i spavam, a baba nije razumela, mučila me je tada. Verujem, ne mogu bez vere, ali ja sam agnostik, nisam ateista. A moja druga baka me nikada nije terala u crkvu, ali smo kod nje slavili Božić i Uskrs, iako je njen deda, njen muž, bio musliman, sve smo slavili – ispričao je glumac.

Isticao je da različita veroispovest nikada za njega nije bila razlog da nekoga mrzi. O vaspitanju i onome što je iz njega poneo govorio je:

– Da sam imao izbora, ne bih želeo da se rodim kao Mustafa. To sam dobio i živeo sam sa tim. Ono što mi se nije dopalo u vaspitanju, odbacio sam, a što mi se dopalo, primenio sam kod ljudi oko sebe. Čitav život živiš, učiš i rasteš, a umireš neobrazovan.

Mnogo više od Izeta Fazlinovića

Iako ga je uloga Izeta približila i mlađoj publici, Nadarević je iza sebe već imao bogatu dramsku karijeru. U filmu Emira Kusturice „Otac na službenom putu“ iz 1985. godine igrao je Zijaha, uz Mikija Manojlovića i Mirjanu Karanović.

NJegovu filmografiju čine i „Glembajevi“, „Već viđeno“, „Gluvi barut“, „Kuduz“, „Puška za uspavljivanje“, „Ničija zemlja“ i „Praznik u Sarajevu“. Različiti likovi koje je tumačio pokazivali su raspon glumca kojeg će televizijska publika kasnije vezivati za komediju.

Mustafa Nadarević preminuo je 22. novembra 2020. godine, nakon borbe sa karcinomom pluća.

(Kurir)

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