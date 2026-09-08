MEGAN I HARI SE SUOČAVAJU SA VELIKIM PROBLEMOM: Preselili se u Britaniju, a još uvek nisu pronašli kuću u kojoj će da žive

Mediji pišu da je iskrsao problem te da još nisu pronašli adekvatnu nekretninu.

Posle bezbroj nagađanja o razlozima iznenadne promene kursa i odnosima s porodicom, izvesna je samo jedno stvar – da su se princ Hari i Megan Markl vratili u Britaniju. I da su deca krenula u školu, iako nije obelodanjeno u koju, zbog zaštite privatnosti.

Međutim, kako prenose izvori bliski paru, iskrsao je neočekivani problem: još nisu pronašli adekvatnu nekretninu. Da li to znači da priča o seoskom imanju u idiličnom Kotsvoldu pada u vodu?

Septembar donosi novu energiju i nove početke, a Saseksovi su se upravo početkom ovog meseca odlučili za veliki korak, koji je, sasvim logično, šokirao svet nakon svega što se poslednjih godina dešavalo. Princ Hari i Megan Markl nastavljaju život u Britaniji, Arči i Lilibet krenuli su u elitnu školu koja zadovoljava sve kriterijume roditelja, ali, kako prenosi Mail on Sunday, nemaju sreće sa pronalaženjem mesta stanovanja.

Iako je to trebalo da bude samo privremeno rešenje, aranžman bi mogao da potraje znatno duže nego što je iko očekivao. Prema rečima "doušnika", Hari smatra da je "malo verovatno da će u dogledno vreme naći idealno mesto koje bi mogao da nazive stalnim domom".

Vindzor je ispao iz igre, otkako mu je otac, kralj Čarls, uskratio pravo na Frogmor Kotidž, rezidenciju u okviru dvorskog kompleksa. Prijatelj kaže da bi moglo da prođe 12 do 18 meseci pre nego što Saseksovi odluče gde će provoditi vreme dok su u Engleskoj, i da se to "neće desiti do kraja ove godine".

Potraga će potrajati, zato što se vrsta nekretnine na kakvoj insistiraju ne pojavljuje baš svake nedelje na real estate tržištu, a treba sve uskladiti sa školom u koju su deca upisana. Najpogodnije bi bilo neko istorijsko zdanje, ali bi renoviranje moglo biti komplikovanije i skuplje zbog propisa o zaštićenim objektima.

"Zahtevi su specifični. Između ostalog, potrebno im je veliko imanje, sa zemljištem dovoljno prostranim da se onemogući pristup nepozvanim gostima. Budući da insistiraju na strogoj privatnosti, kuća mora biti dobro zaštićena od pogleda i kamera. To je potpuno razumljivo, s obzirom na delikatnu situaciju u kojoj se nalaze princ Hari i Megan Markl", kaže izvor i dodaje da je budžet za novi dom osam miliona funti.

(BlicŽena)

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