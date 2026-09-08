SLAVNA GLUMICA TVRDI DA JOJ SE PUTIN NABACIVAO: "Bio je naporan, hranio me je pred dečkom, prava noćna mora..." (FOTO)

Glumica je tvrdila da joj se Vladimir Putin udvarao na filmskom festivalu u Moskvi.

Za gledaoce koji su devedesetih pratili „Nikitu“, Peta Vilson ostala je lice jedne od najupečatljivijih televizijskih junakinja tog vremena. Plava kosa, prodoran pogled i odnos sa misterioznim Majklom obeležili su seriju zbog koje se sa nestrpljenjem čekala sledeća epizoda.

Australijska glumica danas ima 55 godina, a publika koja je pamti iz špijunskih avantura može da je prati i na Instagramu. Na svom profilu predstavlja se kao glumica, filantropkinja i pronalazačica, otkrivajući da njena interesovanja odavno prevazilaze televiziju.

Uloga Nikite obeležila joj je karijeru

Peta je naslovnu junakinju igrala od 1997. do 2001. godine. Nikita je od nje zahtevala i akcione scene i prikazivanje ranjivosti žene koja pokušava da sačuva sebe u svetu tajnih zadataka. Upravo je spoj odlučnosti i emocija dao njenom liku prepoznatljivost.

Nakon završetka serije nastavila je da gradi filmsku karijeru. Pojavila se u „Ligi izuzetnih džentlmena“ i „Povratku Supermena“, a gostovala je i u seriji „Mesto zločina: Majami“. Ipak, Nikita je ostala njena najpoznatija uloga.

Međutim, jedna priča iz njenog života privukla je pažnju i daleko izvan kruga ljubitelja serije. Glumica je svojevremeno izjavila da je Vladimir Putin pokušao da joj se udvara tokom susreta na filmskom festivalu u Moskvi.

Kako je Peta Vilson opisala susret

Kako tvrdi Pita sve se odigralo 2002. godine za vreme prvog mandata aktuelnog predsednika. Ona je tada bila na međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, pokušao je da je zavede niko drugi do Putin.

Kako je ispričala, njih dvoje su se našli sami u prostoriji nakon što je Putin suptilno dao do znanja obezbeđenju da sve izvedu napolje, a on je pokušao da je osvoji i to dijamantskom ogrlicom.

Jack Nicholson, Vladimir Putin, Peta Wilson (Australian actress) and Nikita Mikhalkov (Russian filmmaker) at a meeting with participants and guests of the XXIII Moscow International Film Festival, 2001 [450X301]. pic.twitter.com/TjnD7R1QIa — Historyland (@HistorylandHQ) January 10, 2024

- Nabacivao mi se. Bio je naporan - hranio me je i pričao mi o votki. Moj je dečko bio kraj mene, ali kad sam se osvrnula, nije ga više bilo. Bila je to prava noćna mora - opisala je svojevremeno Pita svoj susret sa ruskim predsednikom, a ove njene reči tada su pokrenule lavinu komentara.

Mihalkov osporio i udvaranje i priču o ogrlici

Nikita Mihalkov je negirao da je susret imao karakter koji mu je glumica pripisala. Kako je izjavio, glumica se napila toliko da je flertovala sa predsednikom ispred svog verenika, a Putin je uvek imao poštovanja prema pijanim ženama i nije hteo da je iskoristi. Takođe, navodno je Vilsonova postala toliko naporna da je obezbeđenje moralo da je izbaci.

Inače, lepa Australijanka, ima sina Marlova iz veze sa dugogodišnjim partnerom Damjanom Harisom. Povezivali su je sa glumcem Raselom Krouom i frontmenom "Roling Stonsa", Mikom Džegerom, a pre izvesnog odlučila je da napusti glumu.

(Kurir)

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