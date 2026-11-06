ĆERKA ANĐELINE DžOLI I BRED PITA ZAVRŠILA U BOLNICI: Zbog njenog stanja svi primećuju jednu neobičnu podudarnost (FOTO)

Vivijen Džoli završila je u bolnici zbog problema sa ishranom, dok mnogi pričaju o podudarnosti sa majkom

Vivijen Džoli je mlađa ćerka Anđeline Džoli i Bred Pita koja živi sa majkom i koja se pre par meseci odrekla očevog prezimena. Sada se saznalo da se i sama bori sa poremećajem u ishrani, jer je nedavno bila i hospitalizovana.

"Ranije ove godine bila sam hospitalizovana zbog poremećaja u ishrani. Bila sam ljuta, bolesna i veoma usamljena. Osećam se krivom što sam morala toliko dugo da ostanem u bolnici“, izjavila je Vivijen kada je intervjuisana vezano za njenu izložbu slika.

Vivijen je zahvalila bolničkom osoblju i drugim pacijentima što su joj pomogli, iako je „izgradila zidove“ oko sebe i bila „na dnu“ u tom periodu. Ovaj period je nazvala i najboljim i najgorim vremenom svog života. Uzgred, Vivijen je odavno strastveno posvećena crtanju, koje joj pomaže da se nosi sa mnogim problemima, a nedavno je prodala svoje radove na uličnom vašaru.

Vest o Vivijeninoj hospitalizaciji stigla je gotovo istovremeno sa još jednim važnim događajem u njenom životu: 2. novembra, sud u Los Anđelesu je zvanično odobrio njen zahtev da se odrekne očevog prezimena. Sada koristi ime Vivijen Maršelin Džoli, bez „Pit“. Džolijeva i Pitova druga deca su ranije učinila isto : Šajlo je odustala od očevog prezimena još 2024. godine, kada je napunila 18 godina, a Zahara i Medoks su učinili isto ranije, 2026. godine. Noks još nije formalizovao promenu, ali je zatražio da na njegovoj diplomi srednje škole piše samo „Džoli“.

Što se tiče same Anđeline Džoli, tema njenog poremećaja u ishrani prati je u javnosti već dugi niz godina. Još 2013. godine, nakon profilaktičke mastektomije, a zatim i uklanjanja jajnika, u štampi su počeli da se pojavljuju izveštaji o njenom dramatičnom gubitku težine. U to vreme, Bred Pit je navodno insistirao na lečenju, a Džoli je zaista potražila pomoć. Godine 2018, već usred njenog razvoda, tabloidi su izvestili o njenoj hospitalizaciji u klinici specijalizovanoj za poremećaje u ishrani, gde je provela oko dve nedelje. U to vreme, težila je oko 44 kilograma i bila je visoka 169 centimetara. U svojim retkim komentarima na ovu temu, sama glumica je rekla da je oduvek bila prirodno mršava i da njeno stanje nije posledica želje da smrša, već niza teških događaja: smrti majke, operacija i stresa.

Međutim, poslednjih godina, Anđelinino zdravlje je ponovo izazvalo zabrinutost. Godine 2025, publikacije su objavile da su Džolijeva deca ozbiljno zabrinuta zbog njene težine i da čine sve što mogu da je podstaknu da više jede.

„Zajedno idu u kupovinu, mami je ukusnim stvarima iz pekare i svake večeri kuvaju nešto obilno“, rekao je izvor blizak porodici.

Prema RadarOnline-u, deca su čak uspostavila neku vrstu „porodične kontrole“ kako bi sprečila da njihova majka ostane sama ili da preskače obroke. A sada se ispostavlja da je i sama Vivijen prošla kroz sličnu muku.

(Stil)

BONUS VIDEO: