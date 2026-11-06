JEDNA NOĆ MU JE UNIŠTILA ŽIVOT: Zbog ljubavnice ostavio bolesnu suprugu, a onda izgubio i obraz i bogatstvo (FOTO)

Najluđa holivudska afera bila je ona između Teda Densona i Vupi Goldberg. Trajala je kratko, protutnjala je i brzo i ostavila razrušene porodice iza

Svi znamo da su najbolje afere one holivudske, ali postoji ta jedna afera koja je bila veća od svih drugih. Zbog afere između Teda Densona i Vupi Goldberg, tabloidi su radili prekovremeno, a glumac je izgubio čitavo bogatstvo.

Ted Denson, svima omiljeni barmen iz serije „Kafić Uzdravlje”, bio je u srećnom braku sa Kasandrom Kouts. Međutim, on se zaljubio ni manje ni više nego u Vupi Goldberg, dobitnicu Oskara, komičarku i pravu "silu prirode". Javnost je ostala u šoku. Iako je već bio u braku, hemija između njega i Vupi bila je neosporna. Naravno, svet je potpuno poludeo za ovom ljubavnom pričom.

Ted je oženio Kasandru 1977. godine, a njihova ljubavna priča nije počela obećavajuće. Kasandra je dve godine nakon braka rodila ćerku Kejt, ali je ubrzo doživela moždani udar zbog čega je ostala delimično paralizovana.

HE WAS ONE OF THE BIGGEST STARS ON TELEVISION. SHE WAS ONE OF THE BIGGEST STARS IN MOVIES. And then a Hollywood comedy turned into a very real love affair. In 1992, Ted Danson and Whoopi Goldberg were filming Made in America. Danson was still married to his second wife, Cassandra “Casey” Coates, with whom he had been for about 15 years. But somewhere between the cameras rolling and the movie wrapping, Danson and Goldberg became romantically involved. And this wasn’t just an old Hollywood rumor. Danson himself still calls it an affair. Their relationship became public, the tabloids went wild, and Danson’s marriage unraveled. Coates filed for divorce in 1993 after news of the relationship became public. But the Ted and Whoopi story was about to get even more controversial. In October 1993, Danson appeared at a Friars Club roast honoring Goldberg. He walked onto the stage in blackface and performed a routine filled with racial and sexual jokes. The reaction was explosive. Some people in attendance were furious. Montel Williams walked out and later resigned from the Friars Club. New York Mayor David Dinkins also left early. Goldberg, however, defended Danson at the time and said she had helped write the material. Here’s the twist most people probably don’t remember: Their relationship was already falling apart. Danson revealed years later that he and Goldberg actually tried to back out of the roast because their romance was ending, but the event was already sold and they went through with it. Within weeks, it was over. By November 1993, reports confirmed that Ted Danson and Whoopi Goldberg had split, roughly 18 months after their relationship began. Danson eventually found lasting love with actress Mary Steenburgen, whom he married in 1995. But more than three decades later, he’s still talking about that turbulent chapter. In 2026, Danson publicly revisited the Friars Club performance and said he intends to keep apologizing for it, acknowledging how offensive and hurtful it was regardless of what he intended at the time. So … - Does Danson's apology land for you 33 years later or is it too little, too late? - Should Whoopi share the blame, since she helped write the jokes? BsSpin🐝- Move on. It was 33 years ago. Whoopi defended Ted Danson at the time and said she helped write the material. Danson has apologized and acknowledged that it was offensive. What more is he supposed to do? If Whoopi helped create the routine, she shares responsibility for it. I certainly don’t think Danson needs to spend the rest of his life apologizing. (AI generated image & animated) — B’s Spin🐝 (@BsSpin) September 27, 2026

Kao posvećen suprug, Ted je stavio karijeru na čekanje kako bi brinuo o njoj tokom oporavka. Bio je to težak period za ovaj par, ali su uspeli da prebrode nedaće, a kasnije su usvojili i drugu ćerku, Aleksis. Međutim, kao što zna svako ko je prošao kroz događaj koji mu je promenio život, trauma može ostaviti ožiljke koje je teško zalečiti.

"Tada se javio ogroman nedostatak poverenja. Prilagođavali smo se činjenici da više nismo iste osobe kakve smo bili pre nego što se to dogodilo,” ispričao je kasnije Ted.

I nije samo moždani udar stvarao pritisak na njihov odnos. Vremenom se emocionalna distanca između njih samo povećavala, čineći njihov brak krhkijim nego ikada.

Tu na scenu stupa Vupi Goldberg. Vupi i Ted su se poznavali godinama, ali 1992. godine, dok su zajedno radili na filmu "Proizvedeno u Americi”, njihovo prijateljstvo preraslo je u nešto više. U početku su to držali u tajnosti, na kraju krajeva, Ted je još uvek bio u braku. Međutim, nije prošlo mnogo vremena pre nego što je Kasandra saznala za aferu. I, blago rečeno, to je bila kap koja je prelila čašu.

Ted Danson and Whoopi Goldberg briefly dated in the early 1990s after meeting through the entertainment world, at a time when both were at the peak of their fame. Danson was already a television icon from Cheers, while Goldberg had become a celebrated comedian and Oscar-winning actress. Their shared humor and mutual respect led to a short but highly publicized romance that stood out as an unexpected Hollywood pairing. Although the relationship didn’t last, both went on to enjoy enduring success. Danson continued starring in acclaimed television series such as The Good Place, while Goldberg expanded her career as an actress, talk show host, and outspoken activist. — Historic Vids (@historyinmemes) February 14, 2026

Nakon 16 godina braka, Kasandra je 1993. godine podnela zahtev za razvod, tvrdeći da je Tedova nevernost bila presudni trenutak u njihovom, već tada napetom, odnosu. Bio je to jedan od najskupljih razvoda u istoriji Holivuda. Ona je otišla ne samo sa njihovo dvoje dece, već i sa vrtoglavom sumom od 30 miliona dolara.

Ipak, afera je bila samo afera i završila se zajedno sa razvodom.

Nakon raskida, ni Ted Denson ni Vupi Goldberg nisu sedeli skrštenih ruku i tugovali. Vupi Goldberg se udala za svog trećeg supruga, Lajla Trahtenberga (u braku od 1994. do 1995. godine). Međutim, sticajem okolnosti, taj brak je potrajao veoma kratko – svega godinu dana, nakon čega su se razišli.

Ted je, s druge strane, 1995. godine ponovo pronašao ljubav oženivši se glumicom Meri Stinberdžen, koju je upoznao 1993. na snimanju filma „Pontiac Moon". Zajedno su stvorili proširenu porodicu, pri čemu je Denson postao očuh dvoje dece Meri Stinberdžen – Lili i Čarlija – iz njenog prethodnog braka sa glumcem Malkolmom Mekdauelom. Par je u braku 31. godinu.

(Stil)

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