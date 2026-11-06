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JEDNA NOĆ MU JE UNIŠTILA ŽIVOT: Zbog ljubavnice ostavio bolesnu suprugu, a onda izgubio i obraz i bogatstvo (FOTO)

Najluđa holivudska afera bila je ona između Teda Densona i Vupi Goldberg. Trajala je kratko, protutnjala je i brzo i ostavila razrušene porodice iza

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Foto: VINCE BUCCI / Getty images / Profimedia
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Svi znamo da su najbolje afere one holivudske, ali postoji ta jedna afera koja je bila veća od svih drugih. Zbog afere između Teda Densona i Vupi Goldberg, tabloidi su radili prekovremeno, a glumac je izgubio čitavo bogatstvo.

Ted Denson, svima omiljeni barmen iz serije „Kafić Uzdravlje”, bio je u srećnom braku sa Kasandrom Kouts. Međutim, on se zaljubio ni manje ni više nego u Vupi Goldberg, dobitnicu Oskara, komičarku i pravu "silu prirode". Javnost je ostala u šoku. Iako je već bio u braku, hemija između njega i Vupi bila je neosporna. Naravno, svet je potpuno poludeo za ovom ljubavnom pričom.

Ted je oženio Kasandru 1977. godine, a njihova ljubavna priča nije počela obećavajuće. Kasandra je dve godine nakon braka rodila ćerku Kejt, ali je ubrzo doživela moždani udar zbog čega je ostala delimično paralizovana.

Kao posvećen suprug, Ted je stavio karijeru na čekanje kako bi brinuo o njoj tokom oporavka. Bio je to težak period za ovaj par, ali su uspeli da prebrode nedaće, a kasnije su usvojili i drugu ćerku, Aleksis. Međutim, kao što zna svako ko je prošao kroz događaj koji mu je promenio život, trauma može ostaviti ožiljke koje je teško zalečiti.

"Tada se javio ogroman nedostatak poverenja. Prilagođavali smo se činjenici da više nismo iste osobe kakve smo bili pre nego što se to dogodilo,” ispričao je kasnije Ted.

I nije samo moždani udar stvarao pritisak na njihov odnos. Vremenom se emocionalna distanca između njih samo povećavala, čineći njihov brak krhkijim nego ikada.

Tu na scenu stupa Vupi Goldberg. Vupi i Ted su se poznavali godinama, ali 1992. godine, dok su zajedno radili na filmu "Proizvedeno u Americi”, njihovo prijateljstvo preraslo je u nešto više. U početku su to držali u tajnosti, na kraju krajeva, Ted je još uvek bio u braku. Međutim, nije prošlo mnogo vremena pre nego što je Kasandra saznala za aferu. I, blago rečeno, to je bila kap koja je prelila čašu.

Nakon 16 godina braka, Kasandra je 1993. godine podnela zahtev za razvod, tvrdeći da je Tedova nevernost bila presudni trenutak u njihovom, već tada napetom, odnosu. Bio je to jedan od najskupljih razvoda u istoriji Holivuda. Ona je otišla ne samo sa njihovo dvoje dece, već i sa vrtoglavom sumom od 30 miliona dolara.

Ipak, afera je bila samo afera i završila se zajedno sa razvodom.

Nakon raskida, ni Ted Denson ni Vupi Goldberg nisu sedeli skrštenih ruku i tugovali. Vupi Goldberg se udala za svog trećeg supruga, Lajla Trahtenberga (u braku od 1994. do 1995. godine). Međutim, sticajem okolnosti, taj brak je potrajao veoma kratko – svega godinu dana, nakon čega su se razišli.

Ted je, s druge strane, 1995. godine ponovo pronašao ljubav oženivši se glumicom Meri Stinberdžen, koju je upoznao 1993. na snimanju filma „Pontiac Moon". Zajedno su stvorili proširenu porodicu, pri čemu je Denson postao očuh dvoje dece Meri Stinberdžen – Lili i Čarlija – iz njenog prethodnog braka sa glumcem Malkolmom Mekdauelom. Par je u braku 31. godinu.

(Stil)

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