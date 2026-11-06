RECEPT ZA ORIGINALNU RUSKU SALATU: Krenula je sezona, a ključni sastojak uporno zaboravljamo

Originalna ruska salata prošla je kroz nekoliko izmena, pa se prvi recept drastično razlikuje od onog koji mi danas pravimo.

Ono što se kod nas meša u velikoj činiji pred slavu samo je pojednostavljena verzija, a jedan sastojak gotovo niko više i ne stavlja.

Na slavskim trpezama, u vreme slavlja, ruska salata je obavezna. Ipak, malo ko se zapita odakle je stigla i kako je izgledala u svom prvom obliku.

Salata olivije: ime koje Rusi zapravo koriste

Ono što mi zovemo ruska salata, Rusi zovu salata olivije. Izmislio ju je davne 1860. godine Lucien Olivier, šef čuvenog francuskog restorana Hermitage u Moskvi.

Danas o originalnom receptu može samo da se nagađa, kako se navodi. Ipak, sačuvana je približna verzija onoga kako ju je pripremao veliki Olivije i odmah se otkriva razlika: tu je meso, i to ne jedna vrsta, već tri, plus kuvani karfiol koji iz današnje varijante gotovo sasvim nestao.

Originalna ruska salata po starom receptu

Sastojci:

200 g kuvane ili pečene teletine

150 g dimljene šunke

100 g kuvanog ili pečenog pilećeg mesa

5 tvrdo kuvanih jaja

5 velikih krompira

5 kuvanih šargarepa

5 kiselih krastavaca

250 g kuvanog graška

mala glavica kuvanog karfiola

250 g majoneza

peršunov list, kolutovi kiselih krastavaca i limun za ukras

Kad pogledate spisak, jasno je zašto se ova salata nekada služila kao glavno jelo, a ne kao prilog. Teletina, šunka i piletina zajedno daju punoću koju krompir i grašak sami ne mogu da nadoknade. Karfiol unosi blagu, nežnu notu i lepo se slaže sa majonezom.

Priprema koja traje kraće nego što mislite

Sve sastojke isecite na kockice, pa dodajte grašak i polovinu majoneza. Lagano promešajte da se sve lepo sjedini, a zatim prebacite salatu u činiju za serviranje. Premažite je ostatkom majoneza i ukrasite kolutićima kiselih krastavaca i limuna.

Salatu ostavite u frižideru do serviranja, da se dobro rashladi i da se ukusi prožmu. A kada je iznesete na sto, poslužite je uz osmeh i ne brinite ako neko zatraži još jednu porciju – dobra ruska salata uvek prva nestane iz činije.

I baš u tome je čar domaće trpeze – svaka kuća ima svoju verziju ruske salate i poneki sastojak koji se dodaje po ukusu. Ipak, ovaj stari recept podseća nas koliko se nekada vodilo računa o svakom detalju i koliko ljubavi stane u jednu činiju omiljene salate.

(Krstarica)