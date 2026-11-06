RECEPT ZA ORIGINALNU RUSKU SALATU: Krenula je sezona, a ključni sastojak uporno zaboravljamo

Originalna ruska salata prošla je kroz nekoliko izmena, pa se prvi recept drastično razlikuje od onog koji mi danas pravimo.
Ono što se kod nas meša u velikoj činiji pred slavu samo je pojednostavljena verzija, a jedan sastojak gotovo niko više i ne stavlja.
Na slavskim trpezama, u vreme slavlja, ruska salata je obavezna. Ipak, malo ko se zapita odakle je stigla i kako je izgledala u svom prvom obliku.
Salata olivije: ime koje Rusi zapravo koriste
Ono što mi zovemo ruska salata, Rusi zovu salata olivije. Izmislio ju je davne 1860. godine Lucien Olivier, šef čuvenog francuskog restorana Hermitage u Moskvi.
Danas o originalnom receptu može samo da se nagađa, kako se navodi. Ipak, sačuvana je približna verzija onoga kako ju je pripremao veliki Olivije i odmah se otkriva razlika: tu je meso, i to ne jedna vrsta, već tri, plus kuvani karfiol koji iz današnje varijante gotovo sasvim nestao.
Originalna ruska salata po starom receptu
Sastojci:
- 200 g kuvane ili pečene teletine
- 150 g dimljene šunke
- 100 g kuvanog ili pečenog pilećeg mesa
- 5 tvrdo kuvanih jaja
- 5 velikih krompira
- 5 kuvanih šargarepa
- 5 kiselih krastavaca
- 250 g kuvanog graška
- mala glavica kuvanog karfiola
- 250 g majoneza
- peršunov list, kolutovi kiselih krastavaca i limun za ukras
Kad pogledate spisak, jasno je zašto se ova salata nekada služila kao glavno jelo, a ne kao prilog. Teletina, šunka i piletina zajedno daju punoću koju krompir i grašak sami ne mogu da nadoknade. Karfiol unosi blagu, nežnu notu i lepo se slaže sa majonezom.
Priprema koja traje kraće nego što mislite
Sve sastojke isecite na kockice, pa dodajte grašak i polovinu majoneza. Lagano promešajte da se sve lepo sjedini, a zatim prebacite salatu u činiju za serviranje. Premažite je ostatkom majoneza i ukrasite kolutićima kiselih krastavaca i limuna.
Salatu ostavite u frižideru do serviranja, da se dobro rashladi i da se ukusi prožmu. A kada je iznesete na sto, poslužite je uz osmeh i ne brinite ako neko zatraži još jednu porciju – dobra ruska salata uvek prva nestane iz činije.
I baš u tome je čar domaće trpeze – svaka kuća ima svoju verziju ruske salate i poneki sastojak koji se dodaje po ukusu. Ipak, ovaj stari recept podseća nas koliko se nekada vodilo računa o svakom detalju i koliko ljubavi stane u jednu činiju omiljene salate.
(Krstarica)