PREVARA KOJA JE SLOMILA SLAVNU GLUMICU: Suprug ju je zamenio devojčicom od 15 godina (FOTO)

Obožavana Linda Evans je verovala da je u skladnom braku i uživala u druženju s tinejdžerkom koja je igrala u filmu njenog supruga. Uskoro je, međutim, saznala bolnu istinu.

"Dinastija", američka sapunica koja je obeležila osamdesete, nedavno se vratila na male ekrane, a glumci koji su oživeli obožavane likove poput Blejka Karingtina, Aleksis, Kristl, Felon, Stivena i Džefa Kolbija i danas su interesantni publici.

Nakon što ih je ova serija lansirala u zvezde, saznali smo mnogo toga o životu glavnih glumaca iz "Dinastije", a neki od njih su i sami doživeli teške trenutke kakvi bi se lako mogli naći u sapunici. Jedna od njih je svakako Linda Evans, koja je igrala Kristl Karington i čiji je život obeležio krah braka kakav nije mogla ni da zamisli.

Linda Evans, koja za nekoliko dana slavi 84. rođendan, udavala se dvaput, a pre četvorogodišnjeg braka sa Stenom Hermanom je od 1968. do 1974. bila udata za Džona Dereka, poznatog glumca i režisera.

Zbog Džona Dereka je promenila život, a onda je usledio šok

Linda je imala svega 23 godine kada je započela vezu s Derekom, koji je bio 14 godina stariji od nje. On je u to vreme bio oženjen glumicom Ursulom Anders, čuvenom Bondovom devojkom, a uskoro se razveo i zaprosio Lindu. Glumica je prihvatila njegovu ponudu i venčali su se 1968, posle tri godine veze.

U to vreme glumica je radila na vestern seriji "Velika dolina", ali je postepeno sve više vremena posvećivala suprugu i njihovom zajedničkom životu. Zajedno nisu dobili decu, ali je Linda bila prilično posvećena njegovoj ćerki Šon Ketrin i sinu Raselu, koje je prihvatila kao svoje. Ona je, takođe, poomogla da Dereku da se ponovo zbliži s decom, koja su bila ljuta na njega jer je napustio njihovu majku Peti Bers zbog Ursule Anders.

Linda tada nije mogla da pretpostavi da će se i sama naći u sličnoj situaciji. Ovoga puta, okolnosti su bile još bolnije.

Bo Derek je ušla u njihov život dok je još bila maloletna

Početkom sedamdesetih Džon Derek počeo je da radi na filmu "Fantazije", ljubavnoj drami čija se radnja odvija u Grčkoj. Za glavnu žensku ulogu tražio je veoma mladu glumicu, a izbor je pao na Meri Ketlin Kolins, devojku koja će kasnije postati poznata kao Bo Derek.

Imala je samo 16 godina kad je došla na audiciju i dobila ulogu. Džonu se nije dopala njena prirodna plava kosa, pa joj je predložio da je ofarba u tamniju boju, a on je imao mnogo veći uticaj na nju nego što je bilo ko slutio tih dana i već prvim susretom ostavio snažan utisak na Bo, još uvek devojčicu.

– Kad sam ušla u kancelariju i ugledala ga, pomislila sam: "Oh, mama je bila u pravu. Tako je zgodan!" Ali bio je 30 godina stariji od mene, pa nisam više razmišljala o njemu na takav način – ispričala je godinama kasnije Bo.

Iako je bila maloletna, u filmu je snimala i slobodnije scene, zbog čega je Džon Derek morao dva puta da menja montažu kako bi ovo ostvarenje moglo da bude prikazano u bioskopima.

Ni danas nije poznato kad je tačno započela njihova ljubavna veza, ali se zna da je Bo još bila tinejdžerka, i da je Džon Derek i dalje bio u braku s Lindom Evans.

"Htela sam da umrem"

Za Lindu je saznanje da je suprug napušta, i to da bi bio s maloletnim detetom, to je bio udarac kakav nije mogla da zamisli da će doživeti.

– Kad me je ostavio zbog Bo, koja je tad imala oko 15 godina, želela sam da umrem. Tad mi je to bila najgora stvar na svetu koja je mogla da mi se dogodi: život bez Džona. Bio mi je sve. Bila sam ljuta, bila sam tužna. Bila je to najgora mešavina – priznala je godinama kasnije.

Linda i Džon su se razveli 1974. godine. On je s Bo otišao u Nemačku, gde su živeli sve dok ona nije postala punoletna. Venčali su se 1976. godine, a mlada glumica je tada već gradila karijeru pod imenom Bo Derek.

Ipak, Linda je vremenom uspela da se okrene sebi i prestane da živi u prošlosti.

– Prošla sam kroz sve faze, ali divan je onaj trenutak kad potpuno isključite mozak i usmerite svu energiju samo na sebe i prestanete da razmišljate o prošlosti. Kad počnete da razmišljate o budućnosti, možete da imate divan život. Svaki dan učim o takvim stvarima – izjavila je Linda u jednom intervjuu.

Linda i Bo su se sprijateljile

Zanimljivo je da odnos ovih dveju glumica nije ostao opterećen događajima iz prošlosti, pa ne samo što su se pomirile već su postale prijateljice. Bo Derek je priznala da joj je dugo bilo teško zbog činjenice da je bila deo raspada braka žene koju je poštovala i kojoj se divila.

Tokom snimanja filma "Fantazije" Linda je, prema rečima Bo Derek, bila veoma ljubazna prema njoj, što je dodatno pojačavalo osećaj krivice.

– Bilo je čudno. Osećala sam se užasno zbog toga. Džon je bio u braku s Lindom u tom trenutku, a ja sam je obožavala i ona je bila tako divna prema meni – priznala je Bo Derek.

Zbog toga joj je i decenijama kasnije teško kad se seti okolnosti u kojima je započela vezu sa Džonom.

– To mi i dalje slama srce. To što si deo raspada nečijeg braka je užasna stvar i još uvek ne mogu da poverujem da sam učestvovala u tome – rekla je glumica. – Kad se osvrnem na to da sam imala 17 godina i bila s muškarcem od 46... Mislila sam da znam sve. Tada je delovalo ispravno. Mnogo sam ga volela. Osećala sam da znam sve i bila sam spremna da osvojim svet. Zaljubiti se u ovog uzbudljivog čoveka i živeti u Evropi, to je bio san.

Bo i Džon su ostali zajedno sve do njegove smrti 1998. godine.

U međuvremenu se odnos između Linde Evans i nje značajno promenio, a njena nekadašnja suparnica je postala osoba s kojom je mogla da razgovara i koju je iskreno cenila.

– Ja se ne družim s nekim osim ako mi se zaista dopada. Ona mi se sviđala pre nego što se to desilo. Bilo mi je neprijatno neko vreme, naravno, obema je bilo. I onda sam nastavila sa svojim životom... – ispričala je Linda pre nekoliko godina.

– Znate, ne prestajem da volim ljude samo zato što više nisam s njima, samo ih volim drugačije. Rekla bih da smo sada prijateljice. Baš sam pričala s njom nedavno, za njen rođendan – kazala je glumica jednom prilikom.

Posle bolnog razvoda pronašla je uspeh i novu ljubav

Nakon razvoda od Džona Dereka, Linda nije odustala od ljubavi, pa je četiri godine provela u braku s biznismenom Stenom Hermanom. Iako se kasnije više nije udavala, imala je nekoliko značajnih veza, a među njima je i ona s grčkom muzičkom zvezdom Janijem. NJihova ljubav je trajala devet godina, a završila se 1998, iste godine kaddje preminuo i njen prvi muž Džon Derek.

(Glossy)

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